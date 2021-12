शिमला: Shimla District Administration on Snowfall: जिला शिमला में सीजन की पहली बर्फबारी होते ही जिला प्रशासन (snowfall in Himachal) भी सतर्क हो गया है और बर्फबारी से निटपने के लिए (plan to deal with snowfall in shimla) मेगा प्लान तैयार किया गया है. जिसके तहत शहर को पांच सेक्टरों में बांटा गया है. बुधवार को शिमला उपायुक्त आदित्य नेगी ने (DC Shimla held a review meeting) अधिकारियों के साथ प्रबंधों की समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को बर्फबारी से निपटने के लिए सभी सम्बद्ध विभाग को सभी तैयारियां करने के निर्देश दिए.

उपायुक्त आदित्य नेगी (Deputy Commissioner Aditya Negi) ने कहा कि शिमला शहर को अलग अलग सेक्टर में विभाजित किया गया है और प्रत्येक सेक्टर में संबंधित विभाग के अधिकारियों की ड्यूटी सुनिश्चित की गई है. उन्होंने सेक्टर वार सभी नोडल अधिकारियों को अपने अधीन सभी अधिकारियों के साथ 1-2 दिन में बैठक आयोजित कर बर्फबारी से निपटने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए, ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े

उन्होंने कहा कि बर्फबारी के दौरान शिमला (Shimla during snowfall) को 5 सेक्टरों में बांटा गया है, जिसमें सेक्टर-1 के तहत संजौली, ढली, कुफरी, नालदेहरा, मशोबरा, बल्देयां, सेक्टर-2 के तहत ढली-संजौली बाईपास, संजौली चौक-आईजीएमसी-रिगल, लक्कड़ बाजार से विक्ट्री टनल तक, कैथू, भराड़ी, चौड़ा मैदान, एजी ऑफिस, अनाडेल, उपायुक्त कार्यालय, सैक्टर-3 के तहत बाईपास एनएच सड़क वाया आईएसबीटी से शोघी तक, चक्कर, बालुगंज.

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, टूटु, जतोग, नाभा, फागली, खलीणी, बीसीएस, विकास नगर, सेक्टर-4 के तहत विक्ट्री टनल से कार्ट रोड छोटा शिमला चौक तक, आर्टरेक, यूएस क्लब, माल, रिज, जोधा निवास, हॉली लोज, जाखू, रिज माउंट, राम चन्द्रा चौक औक सेक्टर-5 के तहत हाई कोर्ट, केएनएच, ओकओवर, राज भवन, बैनमोर, वन रोड, हिमाचल प्रदेश सचिवालय छोटा शिमला, ब्राॅक-ह्रस्ट, मैहली, कसुम्पटी औक पंथाघाटी शामिल है.

उपायुक्त आदित्य नेगी ने कहा कि ढली से लेकर कुफरी तक की सड़क के बीच में पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी और पर्यटकों के लिए शिमला से कुफरी आने जाने के लिए एचआरटीसी की बस का प्रबंध किया जाएगा ताकि जाम की स्थिति पैदा न हो. उन्होंने बताया कि बर्फबारी के दौरान एंबुलेंस के लिए चेन और क्यूआरटी के लिए 4-4 गाड़ियों का भी प्रबंध किया जायेगा.

उन्होंने बताया कि अचानक बर्फबारी से सड़क में यदि किसी ड्राइवर को बस खड़ी करनी पड़े तो इस स्थिति में ड्राइवर एवं कंडक्टर बस में अपना मोबाइल नंबर बस में अवश्य रखें, ताकि सड़क से बर्फ हटाते समय उन लोगों से संपर्क किया जा सके. उन्होंने लोक निर्माण विभाग (Public Works Department Shimla) को बर्फबारी के दौरान सड़कों को बहाल करने के लिए मशीन व श्रम की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

उपायुक्त आदित्य नेगी ने कहा कि इन सड़कों पर बंद होने वाले स्थानों को चिन्हित कर वहां आवश्यक तैनाती सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन सड़कों पर से बर्फ को उठा कर किसी खुले स्थान पर एकत्रित करें, ताकि किसी प्रकार का जाम की समस्या से बचा जा सके. सड़कों पर वाहनों की सही पार्किंग सुनिश्चित करने के लिए भी स्थानीय प्रशासन आवश्यक कार्य योजना तैयार करें.

उन्होंने कहा कि नगर निगम शिमला शहर में प्रमुख मार्गों को खोलने के लिए सभी तैयारियों को सुनिश्चित करें, जिसके तहत स्वास्थ्य संस्थाओं आवागमन के लिए प्रयोग होने वाले नियमित मार्ग तथा अन्य आपातकालीन मार्गों को प्राथमिकता के आधार पर खोलें. पैदल चलने वाले मार्गों पर फिसलन को रोकने के लिए भी समुचित प्रबंध किए जाने आवश्यक है.

उपायुक्त आदित्य नेगी ने बताया कि बर्फबारी के दौरान पर्यटकों एवं आवश्यकतानुरूप बचाव कार्यों के लिए विभिन्न तैयारियों के लिए पुलिस दल की तैनाती और चेनयुक्त गाड़ियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि आपातकाल समय में त्वरित कार्रवाई अमल में लाई जा सके. उन्होंने बताया कि सभी विभाग इस दौरान आपस में समन्वय स्थापित कर कार्य करें, ताकि लोगों को किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े.

ये भी पढ़ें- CDS Bipin Rawat Helicopter Crash: शिमला के इस स्कूल में पढ़े हैं बिपिन रावत, हिल्स क्वीन पहुंचने पर आए थे स्कूल