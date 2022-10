शिमला: हिमाचल कांग्रेस में टिकटों को लेकर मचे घमासान के बीच सोनिया गांधी शिमला पहुंचीं हैं. हालांकि, यह उनका निजी दौरा है. जानकारी के मुताबिक सोनिया गांधी सुबह दिल्ली से हवाई मार्ग से चंडीगढ़ पहुंची. उसके बाद सड़क मार्ग से शिमला पहुंची. कुछ दिन बेटी प्रियंका वाड्रा के छराबड़ा स्थित आवास में रुकेंगी. (Sonia Gandhi reached Shimla)

कल वापस दिल्ली लौटेंगी सोनिया गांधी: कड़ी सुरक्षा के बीच सोनिया गांधी का काफिला छराबड़ा पहुंचा. सोनिया गांधी छुट्टियां मनाने के लिए शिमला आई है. आज और कल यानि 11 अक्टूबर को उनका छराबड़ा स्थित प्रियंका वाड्रा के घर पर ठहरने का कार्यक्रम है. 11 अक्टूबर को सोनिया गांधी वापस दिल्ली लौटेंगी. 14 अक्टूबर के बाद हिमाचल कांग्रेस में टिकट को लेकर होने वाली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में शामिल होंगी. (Sonia Gandhi in Shimla)

पार्टी पदाधिकारियों को नहीं थी जानकारी : इस दौरान वह किसी भी पार्टी पदाधिकारी से नहीं मिलेंगी न ही किसी कार्यक्रम में शामिल होंगी. अक्सर गांधी परिवार यहां पर छुट्टियां मनाने के लिए आता है. पिछले वर्ष सितंबर महीने में पूरा परिवार सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और उनके पति रॉबट वाड्रा यहां पर छुट्टियां मनाने आए थे. इसके बारे में पार्टी के पदाधिकारियों तक को सूचना नहीं दी गई है.(Sonia will go to Delhi tomorrow)

4 अक्टूबर से प्रियंका शिमला में: कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा भी बीते 4 अक्टूबर से छराबड़ा में ही हैं. प्रियंका वाड्रा सोलन में होने वाली रैली में शिरकत करेंगी. बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी भी रेली में शिरकत कर सकती है. वहीं, सोनिया गांधी के शिमला दौरे को देखते हुए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी अब 14 अक्टूबर के बाद ही होगी.(Priyanka Gandhi in Shimla)