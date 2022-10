शिमला: हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर कांग्रेस ने सभी टिकट तय कर ली है. कांग्रेस आज अपने सभी उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकते हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस ने महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, और सेवा दल को पूरी तरह से नकार दिया है. कांग्रेस द्वारा तैयार की गई सूची से जहां युवा कांग्रेस के तीनों दावेदारों निगम भंडारी, यदोपति ठाकुर, सुरजीत भरमौरी का नाम सूची से बाहर निकाल दिया है. तो वहीं, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष को भी टिकट नहीं दी जा रही है. (Congress Ignored Many Units in HP for ticket) (Himachal Assembly Election 2022)

महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने शिमला शहरी से टिकट के लिए आवेदन किया था. उनका नाम पहले तो पैनल में शामिल किया गया, लेकिन अब उनका नाम भी सूची से बाहर हो गया है. शहरी सीट से चार दावेदारो का नाम पैनल के शामिल है. इसके अलावा सेवा दल जोकि कांग्रेस संगठन की रीढ़ मानी जाती है, उसे भी इस बार दरकिनार किया गया है. सेवा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश भूटानी ने चंबा के चुराह से दावेदारी पेश की थी और उनका नाम भी पैनल में शामिल था, लेकिन कांग्रेस द्वारा चुराह से यशवंत खन्ना को टिकट देने का मन बना लिया है. (Himachal Congress Candidates List) (Congress Ignored Many Units in HP)

कांग्रेस द्वारा टिकट में तरजीह न देने पर इन संगठनों में काफी रोष है और अब ये सभी अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहे हैं. खास कर युवा कांग्रेस और सेवा दल पार्टी के रवैये से नाराज है और सूची जारी होते ही इन संगठनों से पदाधिकारी इस्तीफा देने की तैयारी में हैं. ऐसे में कांग्रेस की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं. बता दें कि कांग्रेस के सेवा दल, अल्पसंख्यक मोर्चा, महिला कांग्रेस, सेवा दल, अनुसूचित विभाग, छात्र संगठन एनएसयूआई विंग है और चुनावों के समय इन संगठनों को भी टिकट दी जाती रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने इन्हें पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है. जिसके चलते अब ये कांग्रेस के खिलाफ ही मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे हैं. (Congress Candidate list HP) (Himachal elections 2022)

