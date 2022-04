नई दिल्ली: हिमाचल में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव (Himachal Pradesh assembly elections 2022) होने हैं, इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे पर हैं. दिल्ली के हिमाचल भवन में ईटीवी भारत संवाददाता अनामिका रत्ना से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से एक्सक्लूसिव बातचीत (Jairam Thakur Exclusive on Etv Bharat) की है. ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान हिमाचल में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने बड़ी बात कही. जयराम ठाकुर ने हिमाचल में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का इशारा दिया है. दिल्ली दौरे, हिमाचल में चुनाव और यूनिफॉर्म सिविल कोड(uniform Civil Code in Himachal pradesh) को लेकर उन्होंने क्या कहा आइये जानते हैं.

दिल्ली में अमित शाह से मिलेंगे- सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि आज वो हिमाचल के एक डेलिगेशन (Jairam Thakur in Delhi) के साथ गृह मंत्री अमित शाह से (Jairam Thakur will meet Amit Shah) मिलेंगे. दरअसल हिमाचल के सिरमौर जिले का हाटी समुदाय लंबे वक्त से जनजातीय का दर्जा मांग रहा है. जिले में करीब 3 लाख लोगों की ये मांग है. सीएम जयराम ठाकुर ने बताया कि सिरमौर के इसी इलाके से लगते उत्तराखंड के जौनसार इलाके के लोगों को जनजातीय दर्जा हासिल है. भौगोलिक परिस्थितियों के अलावा उनका रहन-सहन और संस्कृति भी एक है, ऐसे में हाटी समुदाय की मांग को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने वाले हैं.

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ईटीवी भारत से की Exclusive बातचीत

'आप' हिमाचल आते ही बिखर गए- हिमाचल में आम आदमी पार्टी की बढ़ती सक्रियता को लेकर जयराम ठाकुर ने कहा (Jairam Thakur on AAP) कि 'आप' हिमाचल में आते ही बिखर गए और वो फिलहाल राज्य में नेतृत्वहीन हैं क्योंकि उन्हें अपनी प्रदेश इकाई ही बर्खास्त करनी पड़ी. गौरतलब है कि बीते दिनों हिमाचल में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अनूप केसरी बीजेपी में शामिल हो गए थे. अनूप केसरी ने केजरीवाल पर हिमाचल के नेताओं की अनदेखी का आरोप लगाया था और बीजेपी में शामिल हुए थे जिसके बाद पार्टी ने राज्य इकाईयों को भंग कर दिया था.

हिमाचल में नहीं चलता तीसरा विकल्प- जयराम ठाकुर ने कहा कि 'आप' के नेता हिमाचल आते हैं लेकिन मंच पर ना हिमाचल के नेताओं को बैठने की जगह मिलती है ना बोलने की. हिमाचल के लोग स्वाभिमानी हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है. जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल की जनता ने कभी भी तीसरा विकल्प नहीं चुना है और आम आदमी पार्टी को भी जगह नहीं मिलेगी. मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी के नेताओं की भाषा को लेकर भी कहा कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना उन्हें महंगा पड़ेगा.

तो क्या कांग्रेस से है बीजेपी मुकाबला- ईटीवी भारत से खास बातचीत में सीएम जयराम ठाकुर (Jairam Thakur Exclusive) ने कहा कि कांग्रेस का पास ना विजन है और ना ही नेता (Jairam Thakur on Congress) हैं. प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की बात पर उन्होंने कहा कि (Jairam Thakur on Prashant Kishor) कांग्रेस को किराए पर लोग लेने पड़ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पूरे देश में कहीं नहीं है, जहां है वहां से भी लुप्त हो रही है. इक्का दुक्का राज्यों में बची कांग्रेस का भविष्य सवालों में है. सीएम ने दावा किया कि हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 के बाद हिमाचल में भी कांग्रेस और कमजोर होगी.

बेवजह टिप्पणियों की बजाय खुद को संभाले कांग्रेस- दिल्ली के जहांगीर पुरी, राजस्थान के करौली और मध्य प्रदेश के खरगौन हिंसा के मामलों पर कांग्रेस के देश में असहिष्णुता फैलने के बयान पर भी जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर चुटकी ली है. उन्होंने कहा कि कांग्रेसे बेवजह की टिप्पणी करने की बजाय अपनी पार्टी को बचाने की ओर ध्यान दे कि वो कहां-कहां अपनी पार्टी को बचा सकते हैं. देश में इस वक्त नरेंद्र मोदी के राज में ईमानदार सरकार चल रही है और भारत का सम्मान दुनियाभर में बढ़ा है. इस बात को कांग्रेस स्वीकार करे, दरअसल कांग्रेस के लिए खराब वक्त चल रहा है और ये वक्त बहुत लंबा चलेगा.

यूनिफॉर्म सिविल कोड- पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के ऐलान पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा (Jairam Thakur on Uniform Civil Code) कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, इसके परिणामों की जांच करेंगे और फिर आने वाले समय में इसपर फैसला (jairam thakur on uniform civil code in himachal) लेंगे.

