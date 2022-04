.

हिमाचल में सिर्फ खिलेगा कमल, ना 'आप' कोई विकल्प और ना कांग्रेस का भविष्य : जयराम ठाकुर

नई दिल्ली : हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे पर हैं. इस दौरान सीएम ने इस साल के आखिर में होने वाले हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Election 2022) में बीजेपी की जीत का दावा किया. जयराम ठाकुर ने कहा कि 5 राज्यों के चुनावी नतीजों से बीजेपी उत्साहित है और इस बार हिमाचल में भी सरकार रिपीट (Jairam Thakur on Mission Repeat)होगी. मुख्यमंत्री ने यूपी, उत्तराखंड का उदाहरण देते हुए कहा कि इन राज्यों में हमारी सरकारें रिपीट हुई हैं और ऐसा ही इस बार हिमाचल में भी होगा क्योंकि हिमाचल में हम कई बार सरकार बना चुके हैं. आदमी आदमी पार्टी के हिमाचल चुनाव लड़ने पर जयराम ठाकुर ने कहा (Jairam Thakur on AAP) कि हिमाचल की जनता ने कभी भी तीसरे विकल्प को नहीं चुना है, 'आप' पंजाब के रास्ते हिमाचल में पहुंचने की कोशिश कर रही है लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा. वहीं प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के नतीजों ने बता दिया है कि आगामी कई दशकों तक कांग्रेस का कोई भविष्य (Jairam Thakur on Congress) नहीं है. हिमाचल में भी उनका यही हाल होगा क्योंकि उनका भविष्य अंधकार में है. उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि (Jairam Thakur on Uniform Civil Code) हम इस पर फैसला लेने में कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे. हम इसके परिणामों की जांच करेंगे और फिर फैसला लेंगे.