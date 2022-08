शिमला: Himachal monsoon season 2022 में हिमाचल में बरसात ने भारी तबाही (rain damage in himachal) मचाई है. मानसून सीजन के दौरान अब तक 51 दिन की अवधि में राज्य में बारिश के कारण वाहन दुर्घटनाओं में 106 लोगों सहित अन्य हादसों में कुल 213 लोगों की मौत हो (213 died in monsoon season in Himachal)गई. चिंता की बात है कि हिमाचल प्रदेश में मानसून (Monsoon season in Himachal Pradesh) सीजन में पानी में डूबने से अब तक 27 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, ऊंचे पेड़ों और पहाड़ियों से गिरने के कारण 33 लोगों की मौत हो गई.

1130 करोड़ का नुकसान: इस सीजन में 29 जून से 18 अगस्त तक भारी बारिश के कारण लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग को 1130 करोड़ (1130 crore loss due to rain in Himachal) रुपए का नुकसान हो चुका है. गुरुवार को प्रदेश में 7 लोगों की मौत हुई और 6 घायल हुए. अब तक पूरे राज्य में विभिन्न हादसों में मौत का आंकड़ा 213 पहुंच गया है. इसके अलावा अलग-अलग दुर्घटनाओं में 353 लोग (353 injured in the rainy season in Himachal) घायल हो गए.

पशुधन को भी नुकसान: बरसात में पशुधन को भी भारी नुकसान हुआ. 122 मवेशी मारे गए .29 पक्के मकान और 72 कच्चे मकान ध्वस्त हो गए. इसके अलावा 317 पशुशालाएं (317 cattle ranches destroyed) तबाह हो गई.

213 की मौत, 1130 करोड़ का नुकसान

शिमला-कुल्लू में ज्यादा नुकसान: बरसात में सबसे अधिक नुकसान कुल्लू व शिमला (More damage in Kullu and Shimla in rainy season) जिले में हुआ. कुल्लू व शिमला में 19-19 मौतें हुई हैं. वाहन दुर्घटनाओं में मंडी में 15, चंबा में 11 व सिरमौर में 10 लोगों की जान गई. कुल्लू जिले में निजी बस हादसे में 13 लोगों की मौत हुई थी. वहीं ऊना में 7 लोगों की डूबकर मौत हो गई. मंडी में 9 लोग गिरने से जान गवा बैठे. शर्पदंश से 18 लोगों की मौत हुई है.वहीं, भूस्खलन के कारण भी 7 लोगों की मौत हुई.

पिछले सीजन में 302 की मौत हुई : हिमाचल प्रदेश में हर साल बारिश से भरी नुकसान (Every year loss due to rain in Himachal) होता है. पिछले साल मानसून सीजन में 302 लोगों की मौत हुई थी. हिमाचल के बड़े हादसों में मंडी के कोटरूपी नुकसान के जख्म अभी भी हरे हैं. वर्ष 2018 में कोटरूपी में 47 लोगों की मौत हो गई थी. वर्ष 2017 में मानसून सीजन में 289 लोगों की मौत हो गई थी. वर्ष 2018 में हिमाचल को 1600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था. हर साल हिमाचल को बरसात के दौरान सालाना हजार से 1500 करोड़ तक का नुकसान हो रहा है.

24 अगस्त तक रहेगा मौसम खराब: हिमाचल में मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के (himachal weather update) मुताबिक 24 अगस्त तक मौसम (Bad weather in Himachal till August 24) खराब रहेगा. वहीं, आज के लिए येलो (Yellow alert in Himachal today) अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, 21 अगस्त तक भारी बारिश होने (heavy rain in himachal till 21 august) की बात कही गई है. बता दें कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश में लगातार बरसात के चलते भूस्खलन और नदी-नालों के उफान में आने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.