हमीरपुर में धरने पर अभ्यर्थी: परिणाम के इंतजार में फंसी हिमाचल के बेरोजगारों की नौकरी, अब आचार संहिता लगने का डर

कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर कार्यालय के बाहर जेओए आईटी पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों ने (JOA IT Post Code 817 candidates) अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है. दरअसल एक जुलाई 2021 को भर्ती का लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया था, लेकिन अभी तक न तो टाइपिंग टेस्ट का परिणाम निकाला गया है और न ही आगे की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. ऐसे में अभ्यर्थियों में हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर आचार संहिता लगने का डर है. अब अभ्यर्थियों ने कहा है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे.

2012 और 2017 में कटा था मेरा टिकट, इस बार शांडिल मुझे दें आशीर्वाद, सदर सीट से लड़ूंगा चुनाव: पलकराम कश्यप

सोलन में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान पलकराम कश्यप (Palakram Kashyap PC in Solan) ने कहा कि वे काफी समय से सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे हैं. ऐसे में चुनावी मैदान में वे उतरना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि उनका कांग्रेस पार्टी में किसी के साथ भी विरोध नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनके क्षेत्र को नजरअंदाज किया गया उसको देखते हुए अब वे राजनीति में आना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि यदि मुझे पार्टी टिकट नहीं देती है तो मेरी बहू पर विश्वास जताया जाए, ताकि सोलन सदर सीट से कांग्रेस का एक पढ़ा लिखा व युवा उम्मीदवार मिल सके.

105 साल के हुए देश के पहले मतदाता श्याम सरन नेगी, प्रशासन ने घर पहुंचकर कटवाया केक

देश के पहले मतदाता मास्टर श्याम सरन नेगी आज यानि 1 जुलाई को 105 साल के हो गए. इस दौरान किन्नौर जिला प्रशासन ने उनके घर कल्पा में जाकर जन्मदिन मनाकर उन्हें शुभकामनाएं ( first voter Master Shyam Saran Negi) दी. इस मौके पर श्याम सरन नेगी ने कहा कि हर चुनाव उनके लिए जन्मदिन के बराबर होता है.

पीठ पर डाक का बोझ और 30 KM की पैदल यात्रा, ये है डाक विभाग का मेघदूत

लाहुल स्पिति जिले के उदयपुर उपमंडल के तहत आने वाले गौशाल गांव निवासी 56 वर्षीय प्रेम लाल पेशे से एक डाक वितरक (Postman Prem Lal of udaipur lahaul spiti) हैं. वे 25 मार्च 1981 से डाक विभाग में कार्यरत हैं. आज भी प्रेम लाल रोजाना पीठ पर डाक का बोझ उठाकर 30 किमी का पैदल सफर करते हैं. उनकी इसी मेहनत को देखते हुए हाल ही में भारत सरकार ने उन्हें मेघदूत अवार्ड से भी सम्मानित किया है. आइए प्रेम लाल के बारे में आपको कुछ और बातें बताते हैं...

जयराम के ड्रीम प्रोजेक्ट में देरी: मंडी ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के लिए नहीं हो पाया जमीन का अधिग्रहण

सीएम जयराम ठाकुर का ड्रीम प्रोजेक्ट (Jairam Thakur Dream Project) कब धरातल पर उतरेगा. यह प्रश्न अभी जनता के सामने बना हुआ है. 500 बीघा जमीन सरकारी और 35 बीघा जमीन का अधिग्रहण होना है, लेकिन अभी तक जमीन की डिमार्केशन (Daley in Mandi Green field Airport Project) तक नहीं हो पाई. वहीं, कांग्रेस ने भी डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है.

रामपुर के कावबील में चोर में मंदिर से चुराई देव प्रतिमाएं, ग्रामीणों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले

शिमला जिला के रामपुर उपमंडल की दुर्गम पंचायत कावबील के स्थानीय देवता के मंदिर में चोरी का एक मामला सामने आया (Theft in temple in Kavbeel of Rampur) है. जहां चोर मंदिर में रखी अष्टधातु और अन्य धातुओं से बनी 9 देव प्रतिमाओं (मोहरों) को चुरा ले गया. साथ ही चांदी की देव छड़ों और अन्य कीमती सामान पर भी हाथ साफ कर दिया. बाद में ग्रामीणों ने चोर से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया...

हिमाचल में सदी के अंत तक 87 प्रतिशत ग्लेशियर से होगी बर्फ गायब , 2050 तक दुनिया में बढ़ेगा 2 डिग्री तापमान

शिमला में हिमकॉस्ट ने नीति निर्धारण पर विशेषज्ञों की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन पर (Workshop on Climate Change in Shimla) चिंता जाहिर की.वहीं, वैज्ञानिकों ने दावा किया कि सदी के अंत तक हिमाचल में 87 प्रतिशत ग्लेशियरों से बर्फ गायब हो जाएगी.

सतपाल सत्ती के विवादित बोल: CM को दिखाए काले झंडे तो जमीन में गाड़ दूंगा, बुला लेना मुकेश को

ऊना में वीरवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को काले झंडे दिखाने (Black Flags to CM Jairam Convoy) के दौरान भाजयुमो और युवा कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए. जिसके बाद हिमाचल वित्त आयोग अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कहा कि अगर उन्होंने मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए, तो वह उन्हें जमीन में गाड़ देंगे. पढ़ें पूरी खबर..

ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाने में मंडी सबसे आगे, देश भर में पहल स्थान

मंडी के ऐतिहासिक सेरी मंच पर हिम ऊर्जा विभाग के सौजन्य से वीरवार दो दिवसीय अपारंपरिक ऊर्जा जागरूकता शिविर (Energy Awareness Camp Organized in Mandi) और सौर ऊर्जा मेले का आयोजन किया गया. इस मेले का शुभांरभ उपायुक्त केंद्रीय माल एवं सेवा कर मंडल मंडी मनु पंवार ने किया. इस मौके पर अतिरिक्त उपायुक्त जनित लाल भी विशेष रूप से मौजूद रहे. विभाग द्वारा इस मौके पर ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट प्रोग्राम (Grid Connected Rooftop Solar Power Plant) के बारे में जागरूक करने के लिए प्रदर्शनी भी लगाई थी. पढ़ें पूरी खबर...

डॉक्टर्स डे विशेष: हिमाचल के डॉक्टर दुनिया भर में मनवा चुके हैं अपना लोहा, AIIMS जैसे संस्थानों की बागडोर भी संभाल रहे हिमाचली

हिमाचल प्रदेश बेशक छोटा पहाड़ी राज्य है, लेकिन यहां डॉक्टर्स (National Doctors Day) और सेहत के मोर्चे पर शानदार काम हुआ है. हिमाचल के कई डॉक्टर्स देश और विदेश में अपनी प्रतिभा का डंका बजा रहे हैं. आइए जानते हैं प्रदेश के उन डॉक्टर्स के बारे में जो इस वक्त देश-विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं....