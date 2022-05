नाहन: जिला मुख्यालय नाहन में मंगलवार सुबह 9 बजे ईद-उल-फितर की मुख्य नमाज अदा की (Prayers of Eid were performed in Nahan) गई. शहर के रामकुंडी में स्थित नगर परिषद मैदान में हजारों नमाजियों ने एक साथ नमाज पढ़ी और देश-प्रदेश में अमन-चैन की दुआएं मांगी. दरअसल 2 साल के बाद सामूहिक रूप से ईद-उल-फितर की नमाज नगर परिषद के मैदान में सामुहिक रूप से अदा की गई है. कोरोना के चलते बीते 2 साल से मस्जिदों और घरों में ही नमाज पढ़ी (Eid celebration in Nahan) जा रही थी.

शहर की कच्चा टैंक जामा मस्जिद (Jama masjid Nahan) के इमाम मौलाना अब्दुल रऊफ ने मंगलवार को मुस्लिम भाइयों को ईद की नमाज अदा करवाई. इससे पूर्व नाहन के विधायक राजीव बिंदल, जिला भाजपा अध्यक्ष विनय गुप्ता सहित अन्य भाजपा नेता भी यहां मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद देने के लिए पहुंचे. नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे को ईद की बधाई दी. जामा मस्जिद कच्चा टैंक के इमाम मौलाना अब्दुल रऊफ ने सभी को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि आज 2 साल के अंतराल के बाद सामूहिक रूप से ईद की नमाज अदा की गई है. जिसके लिए वह खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं.

नाहन में ईद का त्योहार.

वहीं, हिमाचल भाजपा के वरिष्ठ नेता और नाहन के विधायक राजीव बिंदल (Nahan MLA Rajiv Bindal) ने भी यहां पहुंचकर मुस्लिम भाइयों को ईद की बधाई दी. उन्होंने कहा कि आने वाला समय विकास की ओर अग्रसर हो और सभी लोग मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करें, यही आज के दिन हम दुआ करते हैं. वहीं, चारों तरफ सुख शांति हो, इसकी भी हम प्रार्थना करते हैं. कुल मिलाकर मंगलवार को जिला सिरमौर में नाहन सहित विभिन्न क्षेत्रों में ईद की नमाज अदा की गई और मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी.

