राजस्थान में जंगल में लगी भीषण आग, बाघ व पैंथर सहित हजारों वन्यजीवों को खतरा: राजस्थान के सरिस्का जंगल में लगी आग (Fire in Sariska Jungle) लगातार भयानक होती जा रही है. अब तक 20 से 25 किलोमीटर जंगल क्षेत्र में आग फैल चुकी है. यह आग अब आबादी वाले क्षेत्रों की तरफ तेजी से बढ़ रही है. सरिस्का क्षेत्र में इस समय 27 बाघ-बाघिन और शावक हैं. इसके अलावा जंगल में ढाई सौ से ज्यादा पैंथर और सांभर, चीतल, नीलगाय, हिरण, सांप, नेवले सहित हजारों वन्य जीव भी हैं. आग की वजह से सांप, नेवले और जमीन पर रेंगने वाले जीवों की मौत हो रही है. हालांकि इस मामले में अभी तक सरिस्का प्रशासन ने कोई आंकड़ा जारी नहीं किया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

दिल्ली में हरदीप पुरी से मिले सुरेश भारद्वाज, स्मार्ट सिटी मिशन को सितंबर तक बढ़ाने की गुजारिश: शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से मुलाकात (Suresh Bhardwaj meets Union Minister Hardeep Puri) की. इस दौरान उन्होंने आग्रह किया कि स्मार्ट सिटी मिशन की अवधि को इस साल के 30 सितंबर तक बढ़ाया जाए. सुरेश भारद्वाज ने केंद्रीय मंत्री से कहा कि मार्च, 2022 तक प्रदेश सरकार सभी कार्य अवार्ड कर देगी और एफसीए के अन्तर्गत मंजूरी प्राप्त करने वाली कुछ परियोजनाओं के कारण इनमें विलम्ब हुआ है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

दिल्ली और पंजाब में बाय डिफॉल्ट आई आम आदमी पार्टी, हिमाचल में नहीं है कोई असर: रामलाल मारकंडा: मंत्री रामलाल मारकंडा (Ramlal Markanda on Aam aadmi party) ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा है कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी बाय डिफॉल्ट आई है. हिमाचल में इसका कोई असर नहीं होगा. उन्होंने कहा कि हिमाचल एक पहाड़ी प्रदेश है और यहां स्वाभिमानी लोग रहते हैं. अन्य राज्यों की तुलना में हिमाचल में गरीबी इतनी अधिक नहीं है. लोग अपने खेतों में कमा कर खाते हैं. इसलिए आम आदमी पार्टी का एजेंडा यहां काम नहीं आएगा. यहां पढ़ें पूरी खबर...



चन्नी और कैप्टन का इतिहास दोहराएंगे जयराम तो वहीं, राजनीतिक पटल से ओझल हो गई है कांग्रेस: राजन सुशांत: पूर्व में भाजपा के सांसद डॉक्टर सुशांत ने कहा कि हिमाचल की जनता भाजपा और कांग्रेस के फ्रेंडली मैच से दुखी हो चुकी है. इस बार हिमाचल संयुक्त मंच जनता को विकल्प देगा. डॉ. राजन सुशांत (Rajan sushant targeted BJP and Congress) मंगलवार को राजभवन में राज्यपाल को एक मांग पत्र सौंपने आए थे, जिसमें प्रदेश के लोगों की समस्याओं का जिक्र किया गया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

मुकेश अग्निहोत्री पर वीरेंद्र कंवर का पलटवार, बोले: भाजपा की नहीं, कांग्रेस की आबकारी नीति से हुआ घाटा: कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर (Virendra Kanwar on Mukesh Agnihotri) ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार की आबकारी नीति के कारण प्रदेश के खजाने को लाभ पहुंचेगा तथा इससे अवैध शराब की तस्करी पर लगाम लगानें में काफी मदद मिलेगी. उन्होंने यह बातें मंगलवार को हमीरपुर भरनांग गांव में पंचायत भवन का शिलान्यास करने के बाद कही. यहां पढे़ं पूरी खबर...

हिमाचल भाजपा हर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी का स्थापना दिवस मनाएगी: सुरेश कश्यप: भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ वर्चुअल बैठक (hp bjp meeting) के बाद प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप (suresh kashyap on bjp foundation day) ने कहा की भाजपा स्थापना दिवस कार्यक्रम को विधानसभा स्तर पर मानने जा रही है. इस कार्यक्रम में लगभग 5,000 कार्यकर्ता प्रति विधानसभा क्षेत्र भाग लेंगे. पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में माननीयों का वेतन-भत्ता 2.10 लाख रुपये मासिक, ऐसे बढ़ती है पूर्व विधायकों की पेंशन: हिमाचल में इस समय एक विधायक को वेतन और भत्ते (Salary and allowance of honorables in himachal) मिलाकर 2 लाख 10 हजार रुपए मासिक वेतन मिलता है. वहीं, पूर्व विधायक को 36 हजार रुपए मासिक पेंशन मिलती है. इसमें महंगाई भत्ता और अन्य सुविधाएं जोड़ दी जाएं तो पूर्व विधायक करीब-करीब एक लाख रुपया मासिक पेंशन का हकदार बन जाता है. पूर्व विधायकों की पेंशन उनके विधायक रहने की अवधि के अनुरूप बढ़ती है. पढ़ें पूरी खबर...

शिमला में तिरंगा यात्रा निकालकर SFJ की धमकी का दिया जवाब, विक्रमादित्य सिंह ने कही ये बात: एसएफजे के (Sikh For Justice) अध्यक्ष गुरपतवंत सिंह पन्नू की तरफ से भेजे जा रहे धमकी भरे संदेशों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए शिमला ग्रामीण से कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य सिंह द्वारा मंगलवार को राजधानी शिमला के रिज मैदान पर तिरंगा यात्रा (Tiranga Yatra IN Ridge Maidan Shimla) निकाली गई. तिरंगा यात्रा विधानसभा चौक से रिज मैदान पर तक निकाली गई जिसमें सैकड़ों युवा शामिल हुए. यहां पढ़ें पूरी खबर...



बिलासपुर में सांसद खेल महाकुम्भ-2 का समापन, क्रिकेट प्रतियोगिता में किंग्स 11 कंदरौर ने मारी बाजी: बिलासपुर में आयोजित सांसद खेल महाकुम्भ-2 में क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन (Sansad Khel Mahakumbh in Bilaspur) हो गया है. प्रतियोगिता में किंग्स 11 कंदरौर ने जीत हासिल की है. किंग्स 11 कंदरौर की तरफ से सर्वाधिक आर्यव्रत ने 74 गेंदों पर 136 रन बनाए.लगातार चौथी बार आर्यव्रत को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया. वहीं, सर्वश्रेष्ठ सीरीज भी आर्यव्रत रहे. यहां पढ़ें पूरी खबर...

अब जंगल नहीं जलाएगी चीड़ की पत्तियां, तैयार उत्पादों से महिलाओं को मिल रहा रोजगार: कुल्लू में सजे 10 दिवसीय शिल्प मेले में चीड़ की पत्तियों से तैयार किए विभिन्न उत्पाद (products made from pine leaves) सबके लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. मेले में देशभर के शिल्पकारों के विभिन्न उत्पाद हैं. वहीं, बंजार की थाटीबीड़ की 20 महिलाओं के समूह की ओर से बनाए गए चीड़ की पत्तियों के उत्पाद सबको भा रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर...

ये भी पढ़ें : Rolling Barrier Guardrail System: नाहन-कुमारहट्टी NH-907A की इस खासियत से गडकरी खुश, Tweet करके कही ये बड़ी बात