पांवटा साहिब: हिमाचल में सड़क हादसे थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं. सर्पीली सड़कें वाहन चालकों के लिए कब्रगाह बनती जा रही (road accident in himachal) है. ताजा मामला जिला सिरमौर के उपमंडल पांवटा साहिब का है.

राष्ट्रीय राज्यमार्ग पांवटा-शिलाई पर तेज रफ्तार कार गहरी खाई में जा (Car Accident In Paonta Sahib) गिरी. हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई (one person died in Accident) है, जबकि दूसरा शख्स घायल हुआ है. घायल शख्स को सिविल अस्पताल पांवटा साहिब में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है.

जानकारी के अनुसार हरियाणा राज्य के निवासी हरि गुरु (40 वर्ष) और कार चालक विवेक कुमार( 27 वर्ष) यमुनानगर से शिलाई जा रहे थे. इस दौरान पांवटा-शिलाई मार्ग पर मवेशी को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर (road accident in paonta sahib) गई. स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना एंबुलेंस और पुलिस को दी.

घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल चालक विवेक कुमार को एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया. वहीं, हादसे में कार सवार हरि गुरू की मौत हो गई. मामला दर्जकर पुलिस छानबीन कर रही है.

