पांवटा: उपमंडल के भुंगरनी के समीप (Accident near Bhungarni of Paonta Sahib) वीरवार को एक सड़क हादसा पेश आया है. जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई. जबकि एक घायल हुआ है. दरअसल एक बाइक अचानक खड़ी बस से जा टकराई. जिसके चलते बाइक पर सवार दोनों व्यक्ति नाली में जा गिरे (Bike accident in Paonta Sahib). बाइक और बस की इस टक्कर से दोनों को गंभीर रूप से घायल हो गए थे. जिसके बाद आसपास से गुजर रहे लोगों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया. जहां पर डॉक्टर ने एक को मृत घोषित कर दिया. जबकि दूसरे को प्राथमिक उपचार देने के बाद उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया है.

पुलिस ने मिली जानकारी के अनुसार भुंगरनी के पास सड़क के किनारे पंजाब रोडवेज की बस नंबर पीबी-04एए 2455 खड़ी थी. तभी अचानक एक बाइक नंबर एचपी17 एफ-4941 सामने से आई और बस से टकरा गई. जिसके चलते बाइक पर सवार दो व्यक्ति नाली में गिर कर गंभीर रूप से घायल हो गए. चालक की पहचान जय कृषण के रूप में हुई है, जो पांवटा साहिब कि तरफ से अपनी मोटर साइकल पर विशवनाथ शर्मा को साथ पुरुवाला की ओर जा रहा था.

मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी वीर बहादुर (DSP Veer Bahadur) ने बताया कि बस से टकराने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है. पुलिस टीम ने इस घटना में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं व्यक्ति का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा.