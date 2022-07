अफसरशाही पर कमजोर है जयराम की लगाम ?, साढ़े चार साल में 7वें मुख्य सचिव को कमान

पहली बार मुख्यमंत्री बने जयराम ठाकुर पर विपक्ष अकसर ये आरोप लगाता रहा है कि सीएम का अफसरशाही पर कंट्रोल नहीं है. विपक्ष के आरोप में कितनी सच्चाई है, ये अलग बात है लेकिन चार साल सात महीने के कार्यकाल में जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार अब सातवें मुख्य सचिव का (seven chief secretaries in jairam govt) कार्यकाल देखेगी. आरडी धीमान हिमाचल के नए मुख्य सचिव बन (new chief secretary of himachal) गए हैं, वो जयराम सरकार में 7वें मुख्य सचिव हैं.

New Chief Secretary in HP: हमेशा के लिए कोई नहीं होता चीफ सेक्रेटरी, पूर्व सरकारों में भी बदलते रहे हैं सीएस- CM जयराम ठाकुर

वर्तमान जयराम सरकार के कार्यालय में सातवां मुख्य सचिव नियुक्त गया है. इनमें से चार चीफ सेक्रेटरी ऐसे हैं जो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके. सरकार के अधिकारियों के साथ सामंजस्य पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हमेशा के लिए कोई चीफ सेक्रेटरी नहीं रहता. पूर्व की सरकारों के समय भी सीएस बदले गए हैं. हालांकि उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि राम सुभग सिंह को सीएस पद से क्यों हटाया गया.

हिमाचल में कोरोना को लेकर अभी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं, जरूरत के अनुसार उठाए जाएंगे कदम: मुख्य सचिव आरडी धीमान

आरडी धीमान ने हिमाचल सरकार के नए मुख्य सचिव (Himachal government chief secretary RD Dhiman ) का पदभार संभाल लिया है. पद संभालने के बाद अनौपचारिक बात करते हुए आरडी धीमान ने कहा कि हिमाचल में कोरोना को लेकर अभी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर सरकार सजग है.

भाषा की मर्यादा समझें सीएम, भाजपा में रहकर कांग्रेस के बेहतर कार्य कर रहे पूर्व विधायक अनिल धीमान: प्रेम कौशल

हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 ( Himachal Assembly Elections 2022) में अभी भले ही वक्त है, लेकिन जीत में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए इसके लिए कांग्रेस प्रदेश की वर्तमान सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहती है. इसी कड़ी में हिमाचल कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने सीएम जयराम ठाकुर पर जमकर निशाना साधा है. प्रेम कौशल ने कहा कि विपक्ष के नेता जब जनता की आवाज बुलंद कर रहे हैं तो सीएम भौंकने जैसा अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं.

'सवाल उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकें अजय ठाकुर, अब कबड्डी में करियर खत्म'

हिमाचल कबड्डी एसोसिएशन के महासचिव कृष्ण पाल (Himachal Kabaddi Association general secretary Krishna Pal) ने अजय ठाकुर के आरोपों पर ETV भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत में पलटवार करते हुए कहा कि अजय ठाकुर आरोप लगाने से पहले पूर्व महासचिव की धांधलियों पर सवाल उठाएं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान में अजय ठाकुर की परफॉर्मेंस बिल्कुल खराब (Krishna Pal VS Ajay Thakur ) हो गई है, जिसके कारण आज अजय ठाकुर बौखला कर यह बयानबाजी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अजय ठाकुर के विकल्प के तौर पर 13 नंबर वाले खिलाड़ी को स्थान दिया जाएगा.

बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर क्षेत्रवाद की बीमारी से ग्रस्त: MLA विक्रमादित्य सिंह

कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार ने किसान-बागवानों के साथ भद्दा मजाक कर रही है. पिछले साल प्रदेश के बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की वजह से किसान बागवानों को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ, लेकिन बावजूद इसके महेंद्र सिंह ठाकुर ने कोई सीख नहीं ली. उन्होंने कहा कि महेंद्र सिंह ठाकुर क्षेत्रवाद की बीमारी से ग्रसित हैं और वे बागवानों का दर्द नहीं समझते. विधायक विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर जमकर हमला साधा. उन्होंने कहा कि अब आखिरी महीनों में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपनी छवि सुधारने के लिए प्रसाद बड़े प्रशासनिक फेरबदल कर रहे हैं.

Shimla Municipal Corporation Election: मतदाता सूची में त्रुटियों को लेकर चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस, दी ये चेतावनी

कांग्रेस ने नई मतदाता सूचियों को लेकर चुनाव आयोग (Shimla Municipal Corporation Election) पर सवाल उठाए हैं और चुनाव आयोग पर गलत मतदाता सूची जारी करने के आरोप लगाए हैं. शुक्रवार को कांग्रेस के पार्षद पूर्व पार्षद पर नेता राज्य चुनाव आयोग के सचिव सुरजीत सिंह राठौर से मिले और इसे सही करने की मांग की. साथ ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी भी दी.

World Youth Skills Day 2022: युवाओं को रोजगार दुनियाभर के सामने बड़ी चुनौती- सीएम जयराम ठाकुर

विश्व युवा कौशल दिवस (World Youth Skills Day 2022) पर छात्रों को संबोधित (cm jairam on world youth skills day) करते हुए सीएम जयराम ने स्वरोजगार को बेरोजगारी के समाधान का सबसे बड़ा उपाय बताया. सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि उच्च कौशल विकास को केंद्र में रखते हुए हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने लगभग 16,000 हिमाचली युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब डिजाइनिंग, मशीन लर्निंग जैसे विषयों का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सरकारी संस्थानों और विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं.

विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज का बयान: कांग्रेस के 4-5 विधायक BJP के संपर्क में, पूर्व मंत्री भी कतार में...

विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने आज चंबा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस के कुछ विधायक (Hansraj on Congress)भाजपा के संपर्क में हैं. कुछ दिनों पत चल जाएगा. वहीं, उन्होंने खीमी राम शर्मा के कांग्रेस में शामिल होने पर कहा कि यह उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन राजनीति शह और मात का खेल है. कुछ समय पहले हमारे पार्टी में 2 निर्दलीय विधायक शामिल हुए थे.इससे कांग्रेस को झटका लगा. शायद उसी तरह की कोशिश कर रही,लेकिन कुछ नहीं होगा.

NIRF India Rankings 2022: लिस्ट में IIT मंडी, IIM सिरमौर और NIT हमीरपुर ने बनाई जगह

राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) की घोषणा दस कैटेगरी इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, कॉलेज, आर्किटेक्‍चर, लॉ, मेडिकल, डेंटल, रीसर्च और ओवरऑल के लिए की गई है. इस सूची में हिमाचल के संस्थानों को भी स्थान मिला है. आईआईटी मंडी, एनआईटी हमीरपुर, आईआईएम (NIRF India Rankings 2022) धौलाकुआं सिरमौर, शूलिनी यूनिवर्सिटी व जेपी यूनिवर्सिटी वाकनाघाट सोलन टॉप लिस्ट में शामिल हैं. देश के सर्वोच्च संस्थानों की ओवरऑल लिस्ट में आईआईटी मंडी का शामिल होना हिमाचल के लिए गौरव की बात है.

NRI Murder Case in Kerala: एनआरआई हत्या मामले में आरोपियों की तलाश में कुल्लू पहुंची केरल पुलिस

27 जून को केरल के करसा गौड़ जिले में किडनैपिंग के बाद एक एनआरआई की हत्या (NRI murdered after kidnapping in Kerala) मामले में केरल पुलिस इन दिनों कुल्लू पहुंची है. जानकारी के अनुसार अबू बकर सिद्दीक नाम के एनआरआई को दुबई से केरल लौटने के लिए मजबूर किया गया था. अबू बकर के केरल पहुंचने पर आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया. केरल पुलिस को इनकी लोकेशन की डिटेल जिला कुल्लू में मिली है और अब केरल पुलिस ने कुल्लू पुलिस से भी आग्रह किया है कि वे इन आरोपियों की तलाश करें.

