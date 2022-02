यूपी में पहले चरण की 58 सीटों पर मतदान जारी, अब तक 35 फीसदी वोटिंग

उत्तर प्रदेश में वोटिंग का उत्साह तेजी से बढ़ रहा है. दोपहर एक बजे तक पूरे प्रदेश में 35.03 फीसदी वोटिंग हो चुकी है. अभी तक की वोटिंग में शामली सबसे आगे हो गया हैं वहीं नोएडा पहले की ही तरह सबसे पीछे है. पूरी खबर पढ़ें...

लखीमपुर हिंसा : केंद्रीय मंत्री के सुपुत्र आशीष मिश्रा को मिली बेल

लखीमपुर हिंसा केस में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा को जमानत दी है. इससे पहले लखीमपुर हिंसा केस में उत्तर प्रदेश एसआईटी ने हाल ही में चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में एसआईटी ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बताया था. इतना ही नहीं एसआईटी के मुताबिक, आशीष घटनास्थल पर ही मौजूद था. वहीं एसआईटी ने भी अपनी जांच में लखीमपुर हिंसा में आशीष मिश्रा के हथियार से फायरिंग की पुष्टि की थी. पूरी खबर पढ़ें...

हिमाचल सरकार ने जारी की डीए में 3 फीसदी बढ़ोतरी की अधिसूचना, फरवरी के वेतन में होगा भुगतान

हिमाचल सरकार ने डीए में 3 फीसदी बढ़ोतरी की अधिसूचना (notification of three percent da enhancement) जारी कर दी है. इस अधिसूचना के अनुसार डीए में बढ़ोतरी कर इसे मौजूदा दर 28 से 31 फीसदी कर दिया गया है. यह एक जुलाई 2021 से लागू माना जाएगा. अधिसूचना के अनुसार इस तीन प्रतिशत अतिरिक्त डीए का भुगतान मार्च में फरवरी 2022 के वेतन में नकद किया जाएगा. पूरी खबर पढ़ें...

विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा निर्वाचन विभाग, कड़ी सुरक्षा के बीच बेंगलुरु से सिरमौर पहुंची 1630 ईवीएम

इस साल 2022 में हिमाचल प्रदेश में (himachal assembly election 2022) विधानसभा चुनाव होने हैं. लिहाजा आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला स्तर पर निर्वाचन विभाग चुनाव की तैयारियों में जुट गया है. गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच बेंगलुरु से 1630 ईवीएम जिला सिरमौर के मुख्यालय (evm arrived sirmour from bengaluru) नाहन पहुंची. पढ़ें पूरी खबर...

हिमाचल में चिकित्सकों की पेन डाउन स्ट्राइक, 2 घंटे मरीज हुए परेशान

हिमाचल में चिकित्सकों ने अपनी मांगों को लेकर एक बार (HP DOCTORS PEN DOWN STRIKE) फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. प्रदेश भर में चिकित्सकों ने अपनी मांगें मनवाने के लिए हड़ताल का रास्ता चुन लिया है. गुरुवार को हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन (Himachal Medical Officers Association) ने सुबह दो घंटे की पेन डाउन हड़ताल की. इस दौरान ओपीडी में कोई भी मरीज चेक नहीं किये गए. जिस कारण मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. पूरी खबर पढ़ें...

हमीरपुर में डॉक्टरों की पेन डाउन स्ट्राइक, मरीजों की बढ़ी परेशानी

हिमाचल प्रदेश डॉक्टर एसोसिएशन (himachal pradesh doctors association) के महासचिव डॉ. पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि वेतन विसंगतियों को लेकर चिकित्सक पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं. एक सप्ताह तक हर रोज 2 घंटे की हड़ताल होगी, यदि सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल भी शुरू की जा सकती है. पूरी खबर पढ़ें...

सरकार के खिलाफ डॉक्टरों ने खोला मोर्चा, कुल्लू में पेन डाउन स्ट्राइक

हिमाचल में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज वीरवार को सभी अस्पतालों में डॉक्टरों ने 2 घंटे की प्रदेश व्यापी पेन डाउन स्ट्राइक (Himachal Doctor pen down strike) की. इसी के तहत जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के क्षेत्रीय अस्पताल में भी डॉक्टरों ने हड़ताल की. बता दें, डॉक्टरों द्वारा यह स्ट्राइक 17 फरवरी तक आयोजित की (doctor pen down strike in kullu) जाएगी. पूरी खबर पढ़ें...

नाहन: वेतन विसंगतियों के विरोध में चिकित्सकों की पेन डाउन स्ट्राइक, सरकार से की ये मांग

हिमाचल में चिकित्सकों की पेन डाउन स्ट्राइक 10 से 17 फरवरी तक चलेगी. वहीं, अगर सरकार ने चिकित्सकों की मांगें नहीं (HP doctors Pen down strike) मानी तो आंदोलन और तेज होगा. यह बात मेडिकल एसोसिएशन नाहन के पदाधिकारी डॉ. प्रवेश अग्रवाल कही. उन्होंने बताया कि सभी चिकित्सकों के साथ वेतन विसंगतियां सामने आई हैं. चार प्रमुख बिंदुओं पर संघ संयुक्त मोर्चा के साथ खड़ा है. पूरी खबर पढ़ें...

मंडी में प्राइवेट बस चालकों की लापरवाही आई सामने, हो सकता था बड़ा हादसा

जिले में प्राइवेट बस चालकों की लापरवाही कभी भी किसी व्यक्ति के जीवन पर भारी पड़ सकती है. आलम यह है कि प्राइवेट बसों के चालकों द्वारा सभी नियमों को ताक पर रखकर कर सवारियां उठाने की होड़ किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकती है. वहीं, इन बेलगाम प्राइवेट बसों द्वारा सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ाने के दर्जनों वीडियो सामने आ चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन भी इनके सामने बेबस नजर आ रहा है. पढ़ें पूरी खबर...

पट्टा में बस व टेम्पो की जोरदार टक्कर, नेरचौक ऊना सुपर हाईवे पर लगा जाम

जिला हमीरपुर में आज वीरवार सुबह करीब आठ बजे एक टेम्पो और निजी बस की टक्कर हो (road accident in Hamirpur) गई. टक्कर के कारण टेम्पो चालक को गंभीर चोटें आई हैं. इस हादसे के कारण नेरचौक ऊना सुपर हाईवे पर करीब 3 घंटे का जाम लगा रहा. पढ़ें पूरी खबर...

