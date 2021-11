मंडी: 49वें ऑल इंडिया हॉट वेदर फुटबॉल टूर्नामेंट (49th All India Hot Weather Football Tournament) का खिफाब आरबीआई मुंबई (RBI Mumbai) ने अपने नाम कर लिया है. रविवार को ऐतिहासिक पड्डल मैदान (Historic paddal maidaan) में तमिलनाडु पुलिस व आरबीआई मुंबई (Tamil Nadu Police and RBI Mumbai) के बीच प्रतियोगिता का फाइनल मैच खेला (played the final match of the competition) गया. प्रतियोगिता के समापन मौके पर डीआईजी सेंट्रल जोन मंडी मधुसूदन शर्मा (DIG Central Zone Mandi Madhusudan Sharma) ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की.

6 दिनों तक चली इस प्रतियोगिता में नौ टीमों ने अपना दमखम दिखाया. फाइनल मुकाबले में दोनों टीमों ने बेहतर प्रदर्शन किया और खेल के 11वें मिनट मे तमिलनाडु पुलिस (Tamil Nadu Police) की ओर से पहला गोल देवा सिंह राजा ने किया. 13वें मिनट में साहजी ने आरबीआई मुम्बई (RBI Mumbai) के लिए गोल कर स्कोर 1-1 की बराबरी पर कर दिया. दूसरा हाफ समाप्त होने तक कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई. मैच का फेसला पेनल्टी शूटआउट (penalty shootout) के सहारे हुआ, जिसमें आरबीआई मुंबई (RBI Mumbai) ने 5-3 से 49वां ऑल इंडिया वेदर फुटबॉल प्रतियोगिता (All India Weather Football Competition) का खिताब अपने नाम किया.



इस मौके पर डीआईजी सेंट्रल जोन मंडी मधुसूदन शर्मा (DIG Central Zone Mandi Madhusudan Sharma) ने कहा कि दोनों टीमों के बीच फाइनल का मुकाबला बेहद ही रोमांचक रहा. उन्होंने इस मौके पर युवाओं से खेलों में बढ़-चढ़कर भाग लेने और नशे से दूर रहने की भी अपील (appeal to abstain from drugs) की. वहीं ऑल इंडिया हॉट वेदर फुटबॉल टूर्नामेंट (All India Hot Weather Football Tournament) सोसाइटी महासचिव राजेंद्र गुप्ता (Society General Secretary Rajendra Gupta) ने कहा कि पिछले 48 वर्षों से यह प्रतियोगिता करवाई जा रही है. उन्होंने कहा कि सोसायटी द्वारा वर्ष 2022 में स्वर्ण जयंती प्रतियोगिता (Golden Jubilee Competition) करवाई जाएगी.

वहीं, इस मौके पर ऑल इंडिया हॉट वेदर फुटबॉल टूर्नामेंट सोसायटी सचिव सुनील कुमार (All India Hot Weather Football Tournament Society Secretary Sunil Kumar) ने बताया कि टूर्नामेंट के 50 वर्ष पूरा होने पर इसे स्वर्ण जयंती के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें स्थानीय लोगों सहित प्रदेश सरकार का भी सहयोग लिया जाएगा ताकि मंडी जिला से फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी उभर कर सामने आएं. अंत में डीआईजी सेंट्रल जोन मंडी मधुसूदन शर्मा (DIG Central Zone Mandi Madhusudan Sharma) व आयोजकों ने प्रतियोगिता में विजेता व उपविजेता रही टीमों को ट्रॉफी व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित (Awarded with trophy and memento) किया.

