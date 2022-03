करसोग/मंडी: करसोग उपमंडल में सड़कें रखरखाव के अभाव में (Bad condition of roads in Karsog) बदहाली के आंसू रो रही हैं. हालत ये है कि करसोग बस स्टैंड से ममेल तक सड़क पर पड़े गड्ढे खूबसूरती को ग्रहण लगा रहे हैं. इस सड़क की मरम्मत न किए जाने से गड्ढों में पानी भर गया है. ऐसे में वाहन गुजरते वक्त गंदे पानी के छींटे पड़ने से राहगीरों के कपड़े भी खराब हो जाते हैं. जिस कारण लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो चला है.





यही नहीं गड्ढों में जमा हुए पानी के छींटे आस-पास की (bad road in Karsog) दुकानों के अंदर भी जा रहे हैं जिससे दुकान के अंदर रखा सामान खराब हो रहा है. लेकिन हैरानी की बात है कि जनता को इतनी परेशानी होने पर भी पीडब्ल्यूडी विभाग गहरी नींद में ही सोया है. ये स्थिति तहसील मुख्यालय की है, गांव और देहात में तो सड़कों का भगवान ही मालिक है.

करसोग में सड़क पर पड़े गढ्ढे

करसोग बस स्टैंड से ममेल स्थित राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशला तक सड़क दुर्दशा से छात्र भी परेशान हैं. इस सड़क से होकर रोजाना सैकडों छात्र गुजरते हैं जिस कारण छात्रों का काफी मुश्किलों (People face trouble) का सामना करना पड़ रहा है. खासकर बारिश होने पर तो राहगीरों की और परेशानी बढ़ जाती है.



लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता अरविंद कुमार भारद्वाज का कहना है कि सड़क में पड़े गड्ढों को जल्द भरा जाएगा. उन्होंने कहा कि गर्मियों के सीजन में सड़क की टारिंग भी की जाएगी ताकि लोगों की समस्या का स्थाई समाधान हो सके. इस बारे में निर्देश जारी किए जा रहे हैं.

