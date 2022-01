मंडी: हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर लगातार जारी (snowfall in himachal) है. ऐसे में मौसम विभाग(Himachal Meteorological Department) व जिला प्रशासन ने लोगों से ऊपरी क्षेत्रों पर ना जाने की हिदायत दी है. पर्यटन नगरी पराशर (tourism city parashar)में बर्फबारी का आनंद उठाने छोटे बच्चों के साथ गए गए बर्फबारी (snowfall in Parashar) के चलते वहीं पर फंस गए. मौसम विभाग की चेतावनी को नजर अंदाज करते हुए काफी अधिक संख्या में सोमवार को घूमने गए थे, लेकिन आज सुबह हुई बर्फबारी के कारण वहीं पर फंस गए. जानकारी के मुताबिक कुछ लोग आज छोटे बच्चों के साथ सुबह बर्फबारी का आनंद लेने पराशर पहुंच गए. जब वहां पर अधिक बर्फबारी हुई तो फंस गए.



उसके बाद पुलिस से गुहार इन्होंने गुहार लगाई. स्थानीय लोगों की मदद से बर्फ पर सफर करते हुए पुलिस टीम पराशर पहुंची. यहां से उन्होंने 9 गाड़ियों और 50 लोगों को सुरक्षित बाहर (rescue of fifty people) निकाला. वहीं, बहुत से वाहनों को रास्ते से ही वापस लौटा (Police rescued people trapped in Parashar) दिया, जो पराशर में बर्फबारी का आनंद उठाने जा रहे थे. डीएसपी पधर लोकेंद्र नेगी (DSP Padhar Lokendra Negi) ने बताया कि 50 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. उन्होंने लोगों से अपील की है कि बर्फबारी के दौरान मौसम की सही जानकारी प्राप्त करने के बाद ही भ्रमण पर निकले.

बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही प्रदेश भर में भारी बर्फबारी का अलर्ट (snowfall alert in himachal) जारी कर रखा, लेकिन बावजूद इसके लोग बर्फबारी वाले स्थानों पर जाने से परहेज नहीं कर रहे. रेस्क्यू टीम में कमांद पुलिस चौकी की टीम भी शामिल रही.

