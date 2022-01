कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज (weather update himachal pradesh) बदल गया है. जिला कुल्लू में मंगलवार सुबह से ही निचले इलाकों में जहां बारिश (rain in kullu) हो रही है, वहीं ऊपरी इलाकों में बर्फबारी (snowfall in upper area himachal) का दौर जारी है. जिला कुल्लू के सोलंगनाला, धुंधी व अटल टनल में सुबह से ही बर्फबारी का दौर जारी है.

वहीं, बंजार व आनी को आपस में जोड़ने वाले जलोड़ी दर्रे में भी बर्फबारी (snowfall in jalori pass hp) जारी है. जलोड़ी दर्रे में बर्फबारी होने के कारण वाहनों की आवाजाही को रोक दिया गया है. बर्फबारी को देखने के लिए सुबह से ही पर्यटक विभिन्न स्थलों का रुख कर रहे हैं. मौसम की खराबी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की ओर से पर्यटकों को सोलंगनाला तक ही जाने की अनुमति दी गई है. उसके आगे सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है.

इसके अलावा रोहतांग दर्रे की ओर कोठी से आगे भी वाहनों की आवाजाही को बंद (stop vehicular movement in kullu) कर दिया गया है. कुल्लू पुलिस (kullu police on traffic) के अनुसार आपात स्थिति में ही सोलंगनाला से आगे फोर बाई फोर वाहनों को जाने की अनुमति दी जा रही है. वहीं, मनाली में इन दिनों विंटर कार्निवल (winter carnival in manali) की धूम मची हुई है. कार्निवल देखने के लिए भी बाहरी राज्यों से पर्यटक मनाली पहुंचे हैं. ऐसे में बर्फबारी होने से पर्यटन कारोबारी भी काफी खुश हैं.

एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा ने बताया कि जगह-जगह ट्रैफिक व्यवस्था (sp kullu on traffic system) को बेहतर करने के लिए पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है. सोलंगनाला व कोठी से आगे वाहनों को नहीं भेजा जा रहा है. पर्यटकों से भी आग्रह किया जा रहा है कि वह मौसम की स्थिति को देखकर ही सफर करें. अगर किसी पर्यटक का वाहन बर्फबारी में फंसता है तो, वह जिला आपदा प्रबंधन को सूचित करें.

बता दें कि मौसम विभाग ने प्रदेश में चार और पांच जनवरी को बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी (yellow alert in himachal) किया है. प्रशासन ने लोगों को बारिश, बर्फबारी, हिमस्खलन एवं भूस्खलन संभावित क्षेत्रों और पहाड़ों के ऊपरी भागों में ना जाने की हिदायत दी है.

