मंडी: हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश लोगों पर कहर बनकर बरस रही है. आए दिन जगह-जगह भूस्खलन से लेकर बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं. वहीं, सराज विधानसभा क्षेत्र के तहत लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. ऐसा ही कुछ इस क्षेत्र की ग्राम पंचायत लेह के टनोच गांव में देखने को मिला है. जहां रविवार शाम भारी बारिश के चलते एक मकान पूरी तरह तहस-नहस (House damaged due to rain in Seraj) हो गया. इसमें 4 परिवार बेघर हो गए हैं.

मकान गिरने से लगभग 40 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है. जानकारी देते हुए सराज विकास खंड के बीडीओ गोपी चंद पाठक ने बताया कि सराज विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत लेह के गांव टनोच में रविवार शाम को भारी बारिश के चलते एक मकान को नुकसान हुआ है. उन्होंने कहा कि राज्सव विभाग के अधिकारियों को नुकसान का जायजा लेने के लिए आदेश दिए गए हैं. जल्द ही नुकसान का आकलन कर प्रभावित परिवारों की मदद की जाएगी.

बता दें कि हिमाचल में मानसून (Monsoon in Himachal) की बारिश लोगों पर कहर बनकर टूट रही है. आए दिन भारी बारिश (Weather in Himachal) के चलते जगह-जगह बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने (Cloud burst in Himachal) जैसे हादसे पेश आ रहे हैं. पिछले महिने ही कुल्लू की मणिकर्ण और मलाणा घाटी (Cloud burst in Kullu) में बादल फटने से काफी नुकसान हुआ था. जबकि इस महिने बिलासपुर, मलानी से किन्नौर में भी कई बार बादल फटने और नाले में बाढ़ की घटनाएं पेश आ चुकी है.

