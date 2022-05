मंडी: ईद -उल -फितर का त्योहार मुस्लिम समुदाय ने मनाया. नमाज अदा कर एक दूसरे के गले मिलकर शुभकामनाएं दी (Eid celebrated in Mandi)गई. शहर के मंगवाई स्थित मस्जिद में लोगों ने इकट्ठा होकर नमाज अदा की. वहीं, इस मौके पर अमन कायम करने की दुआ भी मांगी गई. मुस्लिम वेलफेयर कमेटी अध्यक्ष नईम मोहम्मद ने सभी को बधाई दी. उन्होंने बताया कि ईद का त्योहार मुस्लिम धर्म में अपना एक अहम स्थान रखता है.यह त्योहार आपसी भाईचारे और सदभावना को बढ़ावा देता है.

उन्होंने बताया कि एक महीने तक रोजे रखने के बाद खुदा की इबादत करने का मौका मिलता है. वहीं इस मौके पर सभी ने मंगवाई स्थित मस्जिद में सामूहिक रूप से नमाज पढ़ी गई. वहीं,मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के कोषाध्यक्ष इकबाल अली ने बताया कि एक महीने के त्याग और तप की खुशी में ही ईद का त्योहार मनाया जाता और यह आपसी भाईचारे की मिसाल है

शिमला में भी नमाज अदा की गई: वहीं, राजधानी शिमला में भी मंगलवार को ईद- उल -फितर का त्योहार मनाया गया.मुस्लिम समुदाय ने दो साल बाद ईदगाह में नमाज अदा की ओर अमन- शांति की दुआ मांगी. नमाज के लिए ईदगाह में व्यापक प्रबंध किए गए थे. लोगों ने सुबह पहले नमाज अदा की उसके बार एक- दूसरे को गले मिल कर बधाई दी.नाहन में सुबह 9 बजे ईद-उल-फितर की मुख्य नमाज अदा की (Prayers of Eid were performed in Nahan) गई. शहर के रामकुंडी में स्थित नगर परिषद मैदान में हजारों नमाजियों ने एक साथ नमाज पढ़ी और देश-प्रदेश में अमन-चैन की दुआएं मांगी. दरअसल 2 साल के बाद सामूहिक रूप से ईद-उल-फितर की नमाज नगर परिषद के मैदान में सामुहिक रूप से अदा की गई है. कोरोना के चलते बीते 2 साल से मस्जिदों और घरों में ही नमाज पढ़ी (Eid celebration in Nahan) जा रही थी

ये भी पढ़ें :NAHAN: दो साल बाद ईद पर हुई सामूहिक नमाज, अमन-चैन की दुआओं के लिए उठे हजारों हाथ