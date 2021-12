सुंदरनगर: चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 21 पर (Chandigarh Manali National Highway 21) वाहन चालकों की लापरवाही के कारण सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार इन मामलों में इजाफा हो रहा है. अब ताजा मामला सोमवार शाम का है, जहां नेशनल हाईवे 21 (Bus hit car in sundernagar) पर सुंदरनगर के कनैड में निजी बस नंबर HP 31B 3900 ने ऑल्टो कार नंबर HP 31C 2257 को जोरदार टक्कर मार दी.

टक्कर इतनी जोरदार थी की ऑल्टो कार पलट गई. लेकिन (Accident on NH 21 sundernagar) गनीमत रही कि ऑल्टो कार में सवार सभी लोग सुरक्षित बच गए. जानकारी के अनुसार ऑल्टो कार सुंदरनगर से कनैड की ओर जा रही थी. जैसे ही कार कनैड के समीप पहुंची, तो पीछे से तेज रफ्तार आ रही निजी बस (Bus and car accident in sundernagar) ने कार को जोरदार टक्कर मार दी.

टक्कर के बाद कार पलट गई और सड़क से बाहर जा गिरी. बता दें कि गाड़ी में एक पूरा परिवार सवार था. वहीं, गनीमत रही कि कार में सवार एक महिला को मामूली चोटें आई हैं और अन्य दो व्यक्ति सुरक्षित (Road accident in mandi district) हैं. वहीं, सुंदरनगर पुलिस ने (Sundernagar Police) मौके पर पहुंच कर मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी सुंदरनगर दिनेश कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की (DSP Sundernagar) जांच कर रही है.

