5 अक्टूबर को बिलासपुर आएंगे पीएम मोदी, AIIMS और Hydro Engineering College का करेंगे लोकार्पण

5 अक्टूबर को पीएम मोदी का बिलासपुर दौरा तय (PM Modi will visit Bilaspur) हो गया है. सदर विधायक सुभाष ठाकुर ने इस बारे में जानकारी दी है. विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय से सूचना मिल गई है और 5 तारीख को पीएम मोदी का बिलासपुर दौरा तय हो गया है.

कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो कम पार्टी तोड़ो की नीति पर ज्यादा कर रही काम: अनुराग ठाकुर

कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के (Anurag Thakur on Congress Bharat Jodo Yatra) चुनावों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी प्रतिक्रिया दी है. हमीरपुर के नादौन में मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए उन्होंने अध्यक्ष के चुनाव में हाल ऐसे हैं कि एक हाथ में नामांकन लिया जा रहा है तो दूसरे हाथ से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है.

'कांग्रेस से 60 साल में टॉयलेट तक नहीं बने, अब बल्क ड्रग पार्क पर उठा रहे सवाल'

भाजपा महामंत्री त्रिलोक जम्वाल (Himachal BJP General Secretary Trilok Jamwal) ने कांग्रेस नेता मुकेश अग्निहोत्री पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि जो लोग 60 साल में टॉयलेट तक नहीं बना पाए. वो आज बल्क ड्रग पार्क पर सवाल उठा रहे हैं. उन्होंने कहा कि अब वह दौर गया, जब जनता को गुमराह करके वोट लिए जाते थे. प्रदेश के साथ-साथ हरोली की जनता ने भी ठान लिया है कि इस बार रिवाज बदलना है और फिर से भाजपा की सरकार (Himachal assembly election 2022) बनानी है.

अग्रिम प्रीमियम राशि मामले की सुनवाई टली, अडानी पावर लिमिटेड से जुड़ा है मामला, सरकार को वापस करने हैं 280 करोड़

प्रदेश हाईकोर्ट (Himachal high court) में 280 करोड़ रुपए (280 Crore Case In Shimla HC) की अग्रिम प्रीमियम राशि मैसर्स अदाणी पावर लिमिटेड को वापिस करने से जुड़े मामले पर सुनवाई 2 नवंबर के लिए टल गई है. हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सरकार को जंगी-थोपन-पोवारी विद्युत परियोजना के लिए जमा की गई उपरोक्त राशि वापिस करने के आदेश दिए हैं.

CM Jairam Thakur in Seraj: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सराज विधानसभा क्षेत्र को दी करोड़ों की सौगातें

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सराज विधानसभा क्षेत्र में (CM Jairam Thakur in Seraj) 167 करोड़ रुपये की 27 विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 4.28 करोड़ रुपये की लागत से परवाड़ा में निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के अतिरिक्त भवन का लोकार्पण किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले लगभग पांच वर्षों के दौरान प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र का एक समान विकास सुनिश्चित किया है. उन्होंने कहा सराज विधानसभा क्षेत्र में 224 करोड़ रुपये की विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं.

अब सिर्फ 70 मिनट में दिल्ली से शिमला, डेली फ्लाइट से हिमाचल के पर्यटन को लगेंगे पंख

shimla to delhi flight: सोमवार को एलाइंस एयर का ATR-42 (600) विमान दिल्ली से शिमला के जुबड़हट्टी एयरपोर्ट (Jubbarhatti airport shimla) पहुंचा. एलाइंस एयर की ये उड़ान पहले 6 सितंबर से शुरू होनी थी, लेकिन मौसम व अन्य कारणों की वजह से ये उस वक्त शुरू नहीं हो पाई. लगभग दो वर्षों के अंतराल के बाद शिमला और दिल्ली के बीच हवाई उड़ानें दोबारा शुरू हुई हैं.

हिमाचल में नवरात्रि का उत्साह, माता के जयकारे लगाकर श्रद्धालुओं ने मां के दर पर नवाया शीश

हिमाचल में नवरात्रि को लेकर श्रद्धालुओं में खासा (Navratri celebration in Himachal Temples) उत्साह है. श्री चामुंडा नंदीकेश्वर धाम, श्री ब्रजेश्वरी देवी, मां ज्वालामुखी मंदिर, माता चिंतपूर्णी मंदिर, शिमला के कालीबाड़ी मंदिर समेत कई मंदिरों में नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धालुओं का तातां लगा रहा.

CONGRATULATIONS: अंडर-19 नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 के लिए शिमला की 5 बेटियों का चयन

अंडर-19 नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 (Under 19 National Cricket Tournament in Chennai) के लिए हिमाचल की टीम में शिमला जिले से पांच लड़कियों का चयन किया गया (Shimla 5 girls selected for Himachal Cricket team) है. यह टूर्नामेंट चेन्नई में आयोजिक किया जाएगा.

Anurag Thakur on Rajasthan Political Crisis: कांग्रेस को कुर्सी प्यारी है लोगों की भलाई नहीं

केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर अपने दो दिवसीय दौरे पर कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचे. इस अवसर पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में अनुराग ठाकुर ने विपक्ष द्वारा की जा रही मोर्चे बंदी व एकजुटता को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष कई बार एकजुट होने का प्रयास कर चुका है, बावजूद इसके विपक्ष अपने मंसूबों पर कामयाब नहीं हो सका है. उन्होंने कहा कि राजस्थान में जहां पहले से ही कानून व्यवस्था के बुरे हाल हैं. वहां कांग्रेस की इस लड़ाई से साफ पता चलता है कि कांग्रेस को कुर्सी प्यारी है लोगों की भलाई नहीं.

हाटी को जनजातीय दर्जा देने का विरोध, हकों के बचाव के लिए गुर्जर समुदाय भूख हड़ताल पर बैठा

चुनाव से पहले जयराम सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है. हाटी को जनजातीय दर्जा देने के फैसले का लगातार विरोध जारी है. अब गुर्जर समुदाय (Gurjar Samaj Kalyan Parishad) भी डीसी सिरमौर ऑफिस के कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं. उनका कहना है कि हाटी को जनजातीय दर्जा देने से उनके अधिकारों का हनन हो रहा है.

