किन्नौर: जिला किन्नौर में लगातार दो दिनों से जिले के निचले क्षेत्रों में बारिश (Rain on Kinnaur) व ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का हो रही (Snowfall in Kinnaur) है. जिसके चलते जिला किन्नौर का तापमान शून्य के पार हो गया है (Temperature drops in Kinnaur) और जिले में ठंडक बढ़ गई है. ऐसे में अब जिले में लोग ठंड से बचने के लिए गर्म वस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं. ठंड के चलते जिले के बाजारों की रौनक भी लगभग न के बराबर हो गई है. लगातार हो रही बारिश के चलते दुर्गम क्षेत्रों की दुश्वारियां बढ़ाने के साथ जिले के ऊपरी क्षेत्रों में सेब के सीजन पर प्रभाव पड़ रहा है.

किन्नौर में बारिश का येलो अलर्ट: डीसी किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने जानकारी देते हुए बताया कि किन्नौर जिले में दो दिन से बारिश का दौर जारी है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो रही है. ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा किन्नौर में दो दिनों तक येलो अलर्ट जारी किया (Yellow alert for rain in Kinnaur) है और ऊंचाई वाली पहाड़ियों व नदी-नालों के समीप जाने से लोगों पर प्रतिबंध लगाया गया है. उन्होंने कहा कि किन्नौर जिले के पर्यटन स्थलों में भी जो पर्यटक जिन क्षेत्रों में ठहरे हैं. उन पर्यटकों को मौसम अनुकूल होने तक उन क्षेत्रों में ठहरने का आग्रह किया गया है, क्योंकि बारिश के दौरान जिले में भूस्खलन का खतरा (Landslide in Kinnaur) बढ़ जाता है और आपदाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं.

किन्नौर में बारिश को लेकर दो दिन का येलो अलर्ट जारी.

जिला प्रशासन की लोगों से ये अपील: डीसी ने कहा कि, जिले में बारिश के चलते छोटे बड़े नदी नालों में बाढ़ व मलवा गिरने का खतरा बना हुआ (DC Kinnaur issued advisory) है. ऐसे में जिले के लोगों को भी मौसम अनुकूल होने तक सफर करने से मनाही की गयी है और पर्यटकों व स्थानीय लोगों को आपदा जैसी परिस्थिति में फंसने पर प्रशासन व आसपास के पुलिस स्टेशन पर मदद के लिए संपर्क करने का आग्रह किया है, ताकि बारिश के दौरान होने वाली किसी भी आपदा से बचा जा सके.

