लाहौल-स्पीति: कड़ाके की ठंड के चलते पर्यटकों की पहली पसंद रोहतांग दर्रा(rohtang Pass is the first choice of tourists) सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए बंद(closed for vehicular movement) कर दिया गया है. रोहतांग(rohtang Pass ) का दीदार अब अगले साल ही सैलानियों को हो पाएगा. ऐसे में अब पर्यटक लाहौल घाटी(lahaul valley) का रुख करने लगे हैं और कोकसर में बर्फ(snow in koksar) के बीच अठखेलियां करते हुए नजर आ रहे हैं.

वहीं, बुधवार सुबह 8 बजे से वीरवार सुबह 8 बजे तक 5113 वाहनों ने अटल टनल(atal tunnel) को आर-पार किया और लाहौल की बर्फीली वादियों(snowy plains of lahaul) को भी निहारा. अटल टनल(atal tunnel बंद होने के बाद अब सैलानियों के लिए लाहौल घाटी का कोकसर स्नो प्वाइंट(koksar snow point) बन गया है. रोजाना हजारों पर्यटकों की आवाजाही(tourist movement) से लाहौल घाटी के पर्यटन को भी पंख लग गए हैं और स्थानीय लोगों की आर्थिकी भी इससे मजबूत हो रही है.

हालांकि बीते सप्ताह से लाहौल घाटी में मौसम बिल्कुल साफ(clear weather in lahaul valley) चल रहा है, लेकिन अभी भी पहाड़ियों पर बर्फ(snow on the hills) जमी हुई है. जिस पर बाहरी राज्यों से आने वाले सैलानी भी खूब अठखेलियां कर रहे हैं. बीते दोपहर बाद चंद्रा घाटी में ग्लेशियर(glaciers in chandra valley) गिरने का मामला भी सामने आया था. उसके बाद से ही प्रशासन ने सभी वाहन चालकों से सावधानी पूर्वक वाहन चलाने का भी आग्रह किया है. ताकि पर्यटक सुरक्षित होकर लाहौल घाटी का नजारा ले सके.

एसपी लाहौल-स्पीति मानव वर्मा(sp lahaul spiti manav verma) ने बताया कि बुधवार से लेकर वीरवार सुबह 8 बजे तक 5113 वाहनों ने अटल टनल होकर लाहौल घाटी का रुख किया है. बर्फ देखने की चाहत पर्यटकों को लाहौल घाटी पहुंचा रही है. ऐसे में लाहौल घाटी में ठंड के कारण सड़क पर पानी भी जम रहा है. सभी पर्यटकों से सावधानी बरतने की अपील की गई है.

