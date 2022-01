कुल्लू: जिला कुल्लू की लगघाटी धार्मिक व सांस्कृतिक रूप से भी काफी समृद्ध है तो वहीं,अब पर्यटन के क्षेत्र में भी कुछ युवाओं के द्वारा इसे उभारने का काम शुरू कर दिया गया है. लगघाटी के (Lagvalley Tourist Places in Kullu) डायनासोर, गोरु डुग सहित अन्य इलाकों में जहां सर्दियों में बर्फबारी काफी मात्रा में होती है ऐसे में अब यहां पर युवाओं द्वारा कैंपिंग व ट्रैकिंग का कारोबार शुरू किया जा रहा है.

स्थानीय युवक लगघाटी के पर्यटन स्थलों का (Lagvalley Tourist Places in Kullu) सोशल मीडिया व इंटरनेट के माध्यम से भी प्रचार कर रहे हैं और देश दुनिया के पर्यटक भी सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी लेकर घाटी का रुख कर रहे हैं. कैंप के माध्यम से पर्यटकों को यहां पर बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं और यहां के स्थानीय कारोबारियों को भी इसका लाभ मिल रहा है. लगघाटी के डायनासोर व गोरु डुग इलाके में इन दिनों बर्फबारी की सफेद चादर बिछी हुई है और बर्फ देखने की चाहत अब सैलानियों को यहां अपनी ओर आकर्षित कर रही है.

कुल्लू की लगघाटी.

स्थानीय पर्यटन कारोबारी मोहर सिंह का कहना है कि प्रदेश सरकार के द्वारा भी नई राहें नई मंजिलें के तहत यहां पर कुछ पर्यटन स्थलों को विकसित करने का फैसला लिया गया है (Tourist Places In Himachal) जो काफी सराहनीय है. इसके अलावा पर्यटन से जुड़े स्थानीय युवा भी अपने स्तर पर यहां के पर्यटन स्थलों को उभारने का काम कर रहे हैं ताकि लगघाटी भी जिला कुल्लू में पर्यटन के क्षेत्र पर (places to visit in Kullu) अपना अलग से नाम कमा सके.







मोहर सिंह ने कहा कि अगर प्रदेश सरकार भी यहां पर सड़क व अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाए तो देश-विदेश के सैलानियों को भी यहां आने में आसानी होगी और मनाली, बंजार के अलावा जिला कुल्लू में लगघाटी भी पर्यटन के क्षेत्र में एक नया हल बनकर उभरेगी जिससे जिले के पर्यटन कारोबार को भी काफी बढ़ावा मिलेगा.

