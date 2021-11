कुल्लू: हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने जयराम सरकार पर जमकर हमला (kuldeep rathore on jairam government) बोला है. हिमाचल प्रदेश की वर्तमान बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और महंगाई (inflation in himachal) पर अंकुश लगाने में वर्तमान प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल (kuldeep rathore attack on bjp government) हुई है.

पर्यटन नगरी मनाली पहुंचे कुलदीप राठौर (Kuldeep Rathore reached Manali) में प्रदेश बीजेपी सरकार पर हिमाचल में विकास करने के दावे को झूठ बताया है. प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने मनाली में जनचेतना यात्रा (Jan Chetna Yatra in Manali) में भी भाग लिया और मनाली के माल रोड से हिमाचल सरकार पर भी हमला बोला.

कुलदीप राठौर ने कहा कि भाजपा के नेता झूठ की राजनीति कर रहे हैं और इसी नीति के तहत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अभी हाल ही में अटल टनल (BJP National President JP Nadda on atal tunnel) के बारे में झूठी बातें कही हैं. कुलदीप राठौर ने कहा कि जेपी नड्डा ने कहा कि अटल टनल रोहतांग का शिलान्यास पूर्व प्रधानमंत्री (स्व.) अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया है, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी ने मात्र सड़क का शिलान्यास किया था.

अटल टनल का शिलान्यास यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी (UPA Chairperson Sonia Gandhi ) के द्वारा किया गया था और हजारों करोड़ रुपये का बजट भी कांग्रेस के द्वारा ही उपलब्ध करवाया गया था. ऐसे में आज प्रदेश में भी विकास के दावों को लेकर बीजेपी के मंत्री जगह-जगह झूठ फैला रहे हैं, लेकिन आज हिमाचल के लोगों को भी इनकी सच्चाई का पता चल गया है.

मनाली ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हरी चंद शर्मा ने कहा कि विधायक एवं शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने भी चुनाव से पहले कहा था कि वे रोपवे को किसी भी हालत में नहीं लगने देंगे, लेकिन अब अपनी बातों को भूल गए हैं. इसके अलावा मनरेगा के तहत मनाली विधानसभा (Work under MGNREGA in Manali assembly) में अधिकतर काम बंद पड़े हैं. जिन लोगों ने मनरेगा के तहत मजदूरी (MGNREGA laborers in Himachal) की है, उन्हें भी 8 महीनों से वेतन नहीं मिल पाया है. ऐसे में अब मनाली विधानसभा की जनता भी शिक्षा मंत्री के द्वारा दिए जा रहे झूठे प्रलोभन में नहीं फंसने वाली है.

