कुल्लू: उपमंडल बंजार की तीर्थन घाटी के बांदल गांव में गुरुवार देर रात एक मकान में आग लग (bandal village of kullu) गई. आग लगने के कारण 18 कमरे जलकर राख हो गए. वहीं, निचले मंजिल में गौशाला में बंधी एक गाय भी जिंदा जल (fire incident in kullu) गई. गांव तक सड़क ना होने के चलते अग्निशमन विभाग की गाड़ियां भी मौके पर नहीं पहुंच सकी. जिस कारण प्रभावित परिवार को लाखों रुपये का नुकसान हुआ (fire incident in bandal village) है.

मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार देर रात बांदल गांव के रहने वाले तेजेंद्र शर्मा व उसके भाई हेमंत शर्मा के 18 कमरों के मकान में अचानक आग लग (house caught fire in Bandal village) गई. आग लगने की सूचना मिलते ही ग्रामीण भी मौके पर एकत्र हुए और उन्होंने पुलिस व अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों को भी सूचित किया. सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग के कर्मचारी व वाहन भी गांव तक पहुंची, लेकिन गांव तक सड़क सुविधा ना होने के चलते अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके तक नहीं पहुंच पाई और आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया. आग इतनी तेजी से फैली कि परिवार वालों को घर के अंदर से सामान भी बाहर निकालने का मौका नहीं मिल पाया.

हालांकि ग्रामीणों ने अपने स्तर पर गौशाला में बंधी गाय को भी बाहर निकालने के प्रयास किए, लेकिन गाय भी आग की चपेट में आकर जिंदा जल गई. बंजार पुलिस के सहायक उप निरीक्षक पुरेंद्र कुमार ने बताया कि गांव वालों की मदद से बाद में आग पर काबू पाया गया. हालांकि आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है. आगजनी की घटना में प्रभावित परिवार को 20 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है. वहीं, डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने बताया कि राजस्व विभाग की टीम को भी नुकसान का जायजा लेने के निर्देश दे दिए गए (dc kullu on fire incident) हैं. बंजार प्रशासन की ओर से भी प्रभावित परिवारों की मदद की जा रही है. प्रशासन की ओर से नियमानुसार फौरी राहत भी प्रदान की गई है.

