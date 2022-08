कुल्लू: बरसात के मौसम में हिमाचल में सड़क हादसे (Road Accident in himachal) आए दिन सामने आ रहे हैं. जिला कुल्लू के पर्यटन नगरी मनाली के समीप 17 मील में देर रात एक सड़क हादसे में उत्तर प्रदेश के रहने वाले नवविवाहित जोड़े की मौत (couple died in road accident) हो गई. इस हादसे में उनकी गाड़ी के परखच्चे उड़ गए (Truck and Thar collide in Manali) हैं. वहीं, पतलीकूहल पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सड़क दुर्घटना में रोहित कौशिक पुत्र आनंद कौशिक (उम्र 23 साल) और मानसी पत्नी रोहित (उम्र 23 साल) की मौत हो गई है. दोनों काकरी तहसील तालबेहट, गृह संख्या 89, जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे. पुलिस के अनुसार ट्रक एचपी 64 बी 6667 और थार वाहन यूपी 94ए 6068 के बीच जोरदार टक्कर हुई. टक्कर इतनी तेज थी कि थार पूरी तरह क्षगिग्रस्त हो गई और दो पर्यटकों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, सड़क दुर्घटना में ट्रक को भी नुकसान पहुंचा है.

कुल्लू में रोड एक्सीडेंट.

पतलीकूहल पुलिस थाना प्रभारी (Patlikuhal Police Station Incharge) मुकेश राठौर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि आधी रात को हुई दो वाहनों के बीच टक्कर में पति पत्नी की मौत हो गई है. उन्होंने बताया कि पुलिस मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई अमल में लाने में जुट गई है. मृतकों के घर वालों से सम्पर्क (Road Accident in Manali) कर लिया गया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे.

