कुल्लू: ढालपुर मैदान (Dhalpur Maidan of Kullu) में नेहरू युवा केंद्र (Nehru Yuva Kendra) की ओर से 'कैच द रेन वाटर' कार्यक्रम (Catch the Rainwater Program) का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के माध्यम से नेहरू युवा केंद्र के सदस्यों ने जनता को जल के महत्वता व संरक्षण (importance and conservation of water) के प्रति जागरूक किया. इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए नेहरू युवा केंद्र की अधिकारी सोनिका चंद्रा (young officer sonika chandra) ने कहा की प्रत्येक व्यक्ति को बारिश के पानी का संरक्षण व संचय (conservation and storage) करना चाहिए. नेहरू युवा केंद्र द्वारा जनता को जल के महत्वता व संरक्षण के प्रति जागरूक कर रही है.

सोनिका चंद्रा (Sonika Chandra) ने बताया की डी पायरेट्स ग्रुप (D Pirates Group) द्वारा एक नुक्कड़ नाटक (Street show) का भी आयोजन किया गया. जिसके माध्यम से जनता को बारिश के पानी का संरक्षण करने के प्रति जागरूक किया गया. उन्होंने कहा कि भारत देश भी वाटर स्ट्रेस कंट्री (water stress country) की ओर बढ़ रहा है. इसलिए बारिश के पानी का संरक्षण बेहद जरूरी (protection is essential) है. बारिश के पानी का संचय करने से जहां आप अपनी जमीन को हरा-भरा (green) कर सकते हैं, वहीं हमारी भूमि भी सिंचित (irrigated land) होगी. उन्होंने कहा कि हर गांव में जाकर नेहरू युवा केंद्र (Nehru Yuva Kendra), युवक मंडलों के माध्यम से इस कार्यक्रम को चला रहा है और जनता को जागरूक कर रहे हैं.

सोनिका ने कहा कि जल होगा तभी हमारा कल होगा. जल के बिना जीवन अधूरा (life is incomplete without water) है और हम जल के बिना नहीं जी सकते. इसलिए जल का संरक्षण जरूरी (need to conserve water) है. उन्होंने कहा कि इसी कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पौधारोपण कार्यक्रम (plantation program) का भी आयोजन किया जा रहा है.



