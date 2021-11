नाहन: हर भारतीय के लिए 26 नवंबर का दिन बेहद खास होता है. आज के ही दिन संविधान की प्रस्तावना (preamble to the constitution) को मंजूरी मिली थी. तभी से इस दिन को पूरे भारत वर्ष में राष्ट्रीय संविधान दिवस (national constitution day) के रूप मे मनाया जाता है. इसी के तहत सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन (Sirmaur District Headquarter Nahan) में उपायुक्त सभागार (Deputy Commissioner Auditorium) में शपथ ग्रहण (oath taking ceremony) कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान जिला की सहायक आयुक्त डॉ. प्रियंका चंद्रा (District Assistant Commissioner Dr. Priyanka Chandra) ने कर्मचारियों को देश की एकता एवं अखण्डता (unity and integrity) की शपथ दिलाई.

कर्मचारियों को शपथ दिलाते हुए सहायक आयुक्त डॉ. प्रियंका चंद्रा (Assistant Commissioner Dr. Priyanka Chandra) ने कहा कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए व उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए एवं उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता (unity and integrity) सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित हों.

वहीं, मीडिया से बात करते हुए प्रियंका चन्द्रा (Priyanka Chandra) ने बताया कि आज संविधान दिवस (Constitution Day) पर कर्मचारियों को संविधान की प्रस्तावना (preamble to the constitution) के अनुरूप देश की एकता, भाईचारे, अखण्डता (unity, brotherhood, integrity) की शपथ दिलाई गई है. इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे.

आपको बता दें भारत का संविधान (the constitution of India) बनाने में डॉ. भीमराव अंबेडकर(dr bhimrao ambedkar) की अहम भूमिका रही है. संविधान बनने में 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन लगे थे और हमारा संविधान देश के हर नागरिक को आजाद भारत में रहने का समान अधिकार देता है. वहीं 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस (national law day) के रूप में भी जाना जाता है.

