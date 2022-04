मनाली: 'THE LADY KILLER' शूट के लिए इन दिनों बॉलीवुड अभिनेत्री भूमि पेडनेकर और बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर हिमाचल प्रदेश के मनाली पहुंचे हुए हैं. दोनों एक्टर्स ने अपने इंस्टाग्राम एप पर स्टोरी शेयर कर इसकी जानकारी अपने फैंस के साथ सांझा की है. दोनो फिल्म के शूट के लिए काफी उत्साहित आ रहे हैं.

अभिनेत्री भूमि पेडनेकर (Bhumi Pednekar reached Manali) ने अपने इंस्टाग्राम पर मनाली की खूबसूरत तस्वीर को स्टोरी में शेयर करते हुए लिखा है, 'Home for next few days' .

अभिनेत्री भूमि पेडनेकर की इंस्टाग्राम स्टोरी

वहीं अभिनेता अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor reached Manali) ने भी इंस्टाग्राम एप पर स्टोरी शेयर करते हुए लिखा है ' #the lady killer. A new start film number 18... here we go!!! लिखाकर अपने फैंस को जानकारी दी है.

अभिनेता अर्जुन कपूर की इंस्टाग्राम स्टोरी

बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर और बॉलीवुड अभिनेत्री भूमि पेडनेकर की अपकमिंग फिल्म ‘द लेडी किलर’ का फैंस इंतजार कर रहे (The Lady Killer shoot) हैं. फिल्म में लीड रोल में अर्जुन कपूर के साथ भूमि पेडनेकर नजर आएंगी. भूमि पहली बार अर्जुन के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी.

भूमि पहली बार अर्जुन के साथ करेंगी स्क्रीन शेयर

बता दें, हिमाचल की खूबसूरत वादियों के कारण यहां लाइट कैमरा एक्शन का सिलसिला चला रहता है. यहां बॉलीवुड और साउथ की बहुत सी फिल्मों को फिल्माया गया है.

