मंडी में चलती गाड़ी पर पहाड़ी से गिरा पत्थर, चालक की मौत

Road accident in Mandi, मंडी जिले में बीते 3 दिनों से जारी बारिश के चलते हादसों का दौर थम नहीं रहा है. रविवार को चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे पर एक बार फिर से पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण बड़ा हादसा हुआ है. यहां पंडोह के साथ लगते जोगणी माता मंदिर के पास एक चलती गाड़ी पर पहाड़ी से पत्थर गिरा और गाड़ी को अपने साथ ब्यास नदी के तट तक ले गया. गाड़ी के टुकड़े-टुकड़े हो गए हैं. हादसे में चालक की मौत हो गई है.

Water crisis in Shimla पेयजल परियोजनाओं में गाद, राजधानी में पानी का भारी संकट

Water crisis in Shimla, रविवार को शिमला शहर के लिए केवल 6.62 एमएलडी पानी की ही आपूर्ति ही हो पाई. रविवार को केवल शिमला शहर में अस्पतालों को ही पानी की आपूर्ति दी गई, जबकि शहर में लोगों को पानी नहीं मिला पाया. जल निगम द्वारा रविवार को परियोजनाओं से गाद निकालने का काम शुरू किया गया और जेसीबी द्वारा गाद निकाली जा रही है. जल निगम का दावा है सोमवार शाम तक स्थिति सामान्य हो जाएगी जिसके बाद शहर में पानी की सप्लाई दी जाएगी.

शिमला में राष्ट्रीय महिला पुलिस सम्मेलन का आगाज, नित्यानंद राय बोले, महिलाओं को अवसर देना मोदी सरकार की प्राथमिकता

Women Police Conference in Shimla, शिमला में राष्ट्रीय महिला पुलिस अधिकारियों का 10वां सम्मेलन शुरू हो गया है. यह सम्मेलन दो दिनों तक चलेगा. इस सम्मेलन का शुभारंभ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि महिलाओं को न केवल पुलिस बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर देना मोदी सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि शिमला में हो रहे इस सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण विषयों को शामिल कर पुलिस तंत्र में कई सुधारात्मक सुझाव प्राप्त होंगे

समरहिल चौक पर काफिला रोक गाड़ी से उतरे जेपी नड्डा, चाय की दुकानों पर पुराने दिनों को किया याद

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने एचपीयू में कार्यक्रम के बाद समरहिल चौक पर (JP Nadda in Summerhill) स्थित स्वीट शॉप पर चाय पी और विश्विद्यालय के दिनों को याद किया. जेपी नड्डा ने दुकान में प्रवेश करते ही बोला पंडित जी 10 चाय-20 चाय. उन्होंने 86 साल के नाथू राम ठाकुर को गले लगाया और पूछा कि आपको याद है कुछ. वो दिन कभी भुलाए नहीं जा सकते. चिंतपूर्णी स्वीट शॉप के (Chintpurni Sweet Shop Summerhill) नाम से जानी जाने वाली शॉप में उन्होंने चाय पी और जेपी नड्डा से पुरानी यादें भी साझा की.

सांसद प्रतिभा सिंह ने मंडी में बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, हर संभव मदद का दिया भरोसा

Pratibha Singh visit Rain affected area, मंडी जिले में भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने और प्रभावितों से मिलने मंडी की सांसद प्रतिभा सिंह पहुंची. इस दौरान उन्होंने प्रभावितों और मृतकों के परिजनों से मुलाकात और हर संभव मदद का आश्वासन दिलाया.

Know Who is Anand Sharma हिमाचल की राजनीति में बड़ा नाम है आनंद शर्मा, 31 साल की उम्र में पहुंचे थे राज्यसभा

know who is anand sharma, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस को अब दूसरा झटका लगा है. कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने पार्टी की राज्य इकाई की संचालन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है. बता दें कि पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा का हिमाचल की राजनीति में बड़ा नाम है.

सुहाग के जोड़े में पत्नी ने दी अंतिम विदाई, 2 साल की बेटी के सिर से उठा पिता का साया

Naik Amit Kumar Funeral, जोगिंदर नगर के दुल गांव से 27 वर्षीय नायक अमित कुमार का पार्थिव शरीर रविवार को उनके गांव पहुंचा. 21 पंजाब रेजिमेंट में वह अपनी सेवाएं दे रहे थे और सियाचिन में ड्यूटी पर तैनात थे. वहां उनके पेट में अचानक दर्द उठा जिसके बाद उनका इलाज किया गया. लेह से उन्हें चंडीगढ़ कमांड अस्पताल भी लाया गया. लेकिन उनकी जान न बच सकी. वहीं, अमित की मौत से उनकी पत्नी और माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है. अमित कुमार की 2 साल की बेटी भी है.

Himachal Pradesh Weather हिमाचल में बारिश से नहीं मिलेगी राहत, Heavy Rain को लेकर अलर्ट जारी

Himachal pradesh weather, रविवार को प्रदेश भर में सुबह जहां मौसम साफ बना हुआ था वहीं, दोपहर बाद शिमला सहित कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई है. हालांकि रविवार को नुकसान की सूचना नहीं है. मौसम विभाग ने चंबा, कुल्लू, शिमला, कांगड़ा, सिरमौर व मंडी में कई जगह भारी बारिश और बादल फटने की आशंका जताई गई है और आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

आनंद शर्मा ने दिया हिमाचल संचालन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा, बढ़ सकती है कांग्रेस की मुश्किलें

हिमाचल में विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस में मतभेद दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है. पार्टी में अनदेखी के कारण पिछले दिनों जहां कांग्रेस के दो विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया. वहीं, अब रविवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने हिमाचल संचालन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है.