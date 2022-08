शिमला: हिमाचल प्रदेश में फिलहाल बारिश से (Himachal pradesh weather) राहत नहीं मिलने वाली है. प्रदेश में जम कर बारिश हो रही है. रविवार को प्रदेश भर में सुबह जहां मौसम साफ बना हुआ था वहीं, दोपहर बाद शिमला सहित कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई है. हालांकि रविवार को नुकसान की सूचना नहीं है. मौसम विभाग ने चंबा, कुल्लू, शिमला, कांगड़ा, सिरमौर व मंडी में कई जगह भारी बारिश और बादल फटने की आशंका जताई गई है और आज के लिए येलो अलर्ट (yellow Alert in Himachal) जारी किया गया है.

विभाग की ओर से (Weather forecast himachal) 25 अगस्त तक मौसम खराब रहने की आशंका जताई है. इस दौरान कई हिस्सों में भारी बारिश और नदियों के उफान पर रहने की संभावना जताई है. प्रदेश में शनिवार को भारी बारिश से 32 जगहों पर अचानक सैलाब आने से तबाही मची थी. भारी बारिश ने चंबा, कांगड़ा, मंडी व शिमला जिलों में कोहराम मचाया है. जिसमें 22 लोगों की मौत और कई भवनों को नुकसान हुआ था और सैकड़ों सड़कें बंद पड़ी थी. रविवार को अधिकतर सड़कों को यातायात के लिए बहाल कर दिया है.

मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल का कहना (rain in himachal) है कि इस बार मानसून में अच्छी बारिश हो रही है. बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई है. रविवार को भी कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया. प्रदेश में 25 अगस्त तक भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. इस दौरान कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. जिसके चलते नदी नालों के उफान पर रहने और लैंडस्लाइड (Landslide in Himachal) होने की आशंका है. ऐसे में (weather in himachal pradesh) लोगों को एहतियात बरतने की भी जरूरत है.

