हिजाब विवाद पर बोलीं प्रियंका गांधी, बिकनी, घूंघट, जींस या हिजाब, महिलाओं को है कपड़े चुनने का अधिकार

कर्नाटक का हिजाब विवाद अब चुनावी रंग में पूरी तरह से रंग चुका है. जनवरी से शुरू हुए विवाद जब फरवरी में गरमाया तो कई सामाजिक और राजनीतिक शख्सियतों ने इस मुद्दे पर टिप्पणी की. नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला युसूफजई के बाद कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने हिजाब विवाद पर ट्वीट किया है. यहां पढ़ें पूरी खबर...

यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के पहले चरण के चुनाव दस फरवरी यानी कल होने हैं. 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाल जाएंगे. इन सीटों पर प्रचार के लिए कांग्रेस ने जिन स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी, उनमें से ज्यादातर प्रचार के लिए पहुंचे ही नहीं. इसका नुकसान कहीं न कहीं कांग्रेस को होगा. चलिए जानते हैं इस बारे में. यहां पढ़े पूरी खबर...

जयराम कैबिनेट का बड़ा फैसला, प्रदेश में नाइट कर्फ्यू खत्म

मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में नाइट कर्फ्यू समाप्त (night curfew ends in himachal) करने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में आउटडोर व इंडोर में क्षमता के 50 फीसदी लोग एकत्र हो सकेंगे. यहां पढ़े पूरी खबर...

पांवटा के जंगल में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

पांवटा साहिब के बायला के जंगलों में एक शव मिला (dead body found in paonta) है. मामले की पुष्टि डीएसपी पांवटा साहिब वीर बहादुर ने की (DSP Paonta on death case) है. उन्होंने कहा कि पुलिस टीम इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है और मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है. यहां पढ़े पूरी खबर...

Job Opportunity: दिल्ली में युवाओं के लिए 600 से ज्यादा सरकारी नौकरी, अभी करें आवेदन

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड विभाग ने सिविल, इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल सहित अन्य पदों पर भर्ती निकाली है. आवेदन करने की अंतिम तिथि आज है. यहां पढ़े पूरी खबर...

सावधान! फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, हिमाचल में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट

मौसम विभाग ने प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश-बर्फबारी (snowfall in himachal pradesh ) की संभावना जताई है. प्रदेश में 36 घंटे तक मौसम खराब बना रहेगा. 10 से 12 फरवरी तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है. मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने कहा कि प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और बुधवार को ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी (snowfall in upper area of hp), जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश की संभावना है. यहां पढ़े पूरी खबर...

Arunachal Pradesh Avalanche: बर्फीले तूफान में फंसे हिमाचल के जवान अंकेश सहित 7 शहीद

अरुणाचल प्रदेश में भारत-चीन सीमा (Arunachal Pradesh Avalanche) पर हिमस्खलन की चपेट में आने के बाद लापता सात सैनिकों के शव मिल गए हैं. इन सैनिकों में हिमाचल के बिलासपुर जिले के रहने वाले अंकेश भारद्वाज भी शामिल है. जवान की मौत की खबर मिलते ही पूरे इलाके में गम का माहौल है. वहीं, मां का रो-रोकर बुरा हाल है. बता दें कि तीन साल पहले 2019 में ही अंकेश जैक-19 रायफल में भर्ती हुए थे. यहां पढ़े पूरी खबर...

Happy Chocolate Day 2022: 9 फरवरी को मनाया जाता है चॉकलेट डे, जानें इतिहास

7 फरवरी से शुरू हुए वैलेंटाइन वीक में तीसरे दिन यानी 9 फरवरी को चॉकलेट डे मनाया जाता है. चॉकलेट डे को वैलेंटाइन वीक के सबसे पसंदीदा दिनों में से एक माना जाता है. यह 9 फरवरी को मनाया जाता है और इस दिन हर उम्र के लोग एक-दूसरे को चॉकलेट देते हैं. चॉकलेट (Happy Chocolate Day 2022) एक ऐसी चीज है जो हर आयु वर्ग के लोगों को पसंद होती है. यहां पढ़े पूरी खबर...

Weather Update of Himachal: दिल्ली में झमाझम बारिश, पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का अलर्ट

हिमाचल प्रदेश में मौसम (Weather Update of Himachal) एक बार फिर बदलने वाला है. मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश-बर्फबारी (Snowfall in shimla) की संभावना जताई है. मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में नौ फरवरी को बारिश-बर्फबारी हो सकती है. वहीं, मैदानी भागों में बारिश के आसार हैं. इसको लेकर विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है. यहां पढ़े पूरी खबर...

बराड़ा में 6 पेटी देसी अवैध शराब बरामद, पकड़े गए आरोपी को कांग्रेसी विधायक का करीबी बता रहे भाजपा नेता

हमीरपुर जिले में अवैध शराब (illegal liquor in hamirpur) मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. भोरंज थाना पुलिस ने सोमवार देर रात थाना क्षेत्र के तहत ही बराड़ा में 6 पेटी अवैध शराब बरामद की है. इस मामले में अब सियासत तेज होती जा रही है. सुजानपुर मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र ठाकुर, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष कैप्टन रंजीत सिंह समेत कई नेताओं ने का दावा किया है कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र (Sujanpur Assembly Constituency) में जो भी अवैध कार्य एवं शराब तस्करी में पकड़ा जाता है उसके तार सीधे विधायक से ही निकलते हैं. यहां पढ़े पूरी खबर...

