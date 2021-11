Shimla Train Accident: कई घंटेयां ते स्थानीय लोक करा दे प्रदर्शन

राजधानी शिमला च त्औरा जो प्यागा इक बड्डा हादसा (Shimla Train Acciden) पेश आया है. जतोग टुटू रेलवे ट्रैक (jatog totu railway track) पर इक बंदे री ट्रेन री चपेट च आणे ते मौत होई गई. हादसे रे बाद ते ही रेलवे ट्रैक पर ट्रेना री आवाजाही पर स्थानीय लोकें रोक लगाई दीती है जिसरा खामियाजा पर्यटकां जो भुगतणा पैदा.

हिमाचल रे विकास लेई जयराम सरकारा करा दी हर संभव प्रयास: खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग

खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग (Food Supplies Minister Rajender Garg) ए चैहर गांव च 7 लाख ते बणी सड़का रा उद्धघाटन कितेया. इस दौरान तिनें केहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल रे विकास लेई प्रयासरत है कन्ने लोकां री समस्यां रा समाधान निकालणे री कोशिश कीती जादी है.

सवर्ण अधिकार यात्रा रा हिमाचल रे प्रवेश द्वार मैहतपुर च भव्य स्वागत

सवर्ण संगठन ए हरिद्वारा ते शुरू कीती गई सवर्ण अधिकार यात्रा (Swarn Adhikar Yatra in una ) रा त्औरा जो हिमाचल प्रदेश पहुंचणे पर प्रवेश द्वार कस्बा मैहतपुर च जोरदार स्वागत (Warm welcome in town Mehatpur) कितेया गया. इस दौरान सवर्ण समाज री दर्जनां संस्थां रे सैकड़ों कार्यकर्ता यात्रा री अगवानी लेई प्रदेश री सीमा पर जुटे रहे. यात्रा रे हिमाचल पहुंचने ते ठीक पूर्व जिला प्रशासन कन्ने पुलिस ए दलित समाज री यात्रा रा विरोध करने री चेतावनी कन्ने सवर्ण संगठन यात्रा पर अडिग रहणे रे फैसले रे मद्देनजर पैदा होए तनाव रे चलदे धारा 144 लागू कीती गई.

स्वतंत्रता सेनानी हिरदा राम री 137वीं जयंती, ताम्रपत्र ते सम्मानित करने री उठी मांग

मंडी च महान स्वतंत्रता सेनानी भाई हिरदा राम (freedom fighter Hirda Ram) री 137वीं जयंती पर त्औरा जो इक कार्यक्रम रा आयोजन कितेया गया. शहर वासियें ए इंदिरा मार्किट री छता पर स्थित तिनां री प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पण करी ने श्रद्धांजलि (Hirda ram birth anniversary) दी. इस दौरान भाई हिरदा राम रे पौत्र शमशेर मिन्हास ए अपणे दादा रे योगदान जो देखदे होए तिनां जो ताम्रपत्र या होर बड्डे सम्मान ते सम्मानित कितेया जाणे री मांग उठाई.

आईजीएमसी री न्यू ओपीडी भवन: हुण एनजीटी री प्रक्रिया पूरी होणे रे बाद ही होणा उद्घाटन

आईजीएमसी च बना दे नए ओपीड भवन पर हुण (New OPD Building IGMC Shimla) एनजीटी री तलवार लटक (NGT ON New OPD IGMC) गई है. एनजीटी री प्रक्रिया पूरी न होणे पर ओपीडी रा उद्घाटन लटकी गेया है. हालांकि हाले ओपीडी रा कुछ निर्माणा काम भी बची दा है. ऐसे च लोकां जो ओपीडी भवन लेई कन्ने इंतजार (Construction Work of New OPD IGMC) करना होणा. एनजीटी री प्रक्रिया पूरी होणे रे बाद ही ओपीडी रा उद्घाटन होणा.

चंडीगढ़ च गंभीर बीमारी ते जूझा दी हमीरपुर री बेटी, डीसी ए दितेया मदद रा भरोसा

हमीरपुर निवासी शिखा शर्मा जो चंडीगढ़ च परेशानियां रा सामना करना पैदा. शिखा रे कन्ने मेरठ निवासी इक जनांना जो भी इस पुनर्वास केंद्र ते डिस्चार्ज (discharge from rehabilitation center) कितेया गया था. इस जनांना रे कन्ने तिहा री बहन भी मौजूद थीं. दरअसल पुनर्वास केंद्र ते जिस एंबुलेंस जो इनां मरीजां जो छडणे लेई भेजेया गेया था, सैं इनां जो छड्डी ने होरी मरीजा जो लेणे चली गई. इस बीच शिखा शर्मा इन दोनां कुड़ियां रे कन्ने चंडीगढ़ च रहणे री जहग तलाशती रेही.

हिमाचल रे कुल्लू दौरे पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, अटल टनल रोहतांग रा करना निरीक्षण

केंद्रीय परिवहन व सड़क राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह दो दिवसीय पर कुल्लू पहुंचे हन. भगवान रघुनाथ रे दर्शन रे बाद केंद्रीय मंत्री ए पूर्व सासंद महेश्वर सिंह ने मुलाकात (union minister meet maheshwar singh) कीती. जनरल वीके सिंह आ अटल टनल रोहतांग (atal tunnel rohtang) रा भी निरीक्षण करना.

Earthquake in himachal: मंडी च भूकंप रे झटके महसूस किते गए

हिमाचल च इक बार फिरी भूकंप (Earthquake in himachal) रे झटके महसूस किते गए हन. इसरी पुष्टि नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (National center for seismology) ए कीती है. हिमाचल रे बल भूकंप री बेहद दुखदाई यादां हन. पिछली सदी च 4 अप्रैल 1905 जो कांगड़ा च 7.8 तीव्रता रा भूकंप आया थी जिस च 20 हजार ते ज्यादा लोकां री जान गई थी. साल 1906 च 28 फरवरी जो कुल्लू च 6.4 तीव्रता रा भूकंप आया था.

हिमाचल च कोहरा बणेया जानलेवा! शिमला च कई गड्डियां आपस च टकराई

हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh ) च ठंडी रे मौसम च तापमान च काफी गिरावट आई है. ऐसे च प्रदेश रे कई क्षेत्रां च सड़कां पर कोहरा जमना भी शुरू होई गेया है. सड़का पर कोहरा जमणे ते त्औरा प्यागा शिमला जिले च दो स्थानां पर आधा दर्जन गडिडयां री आमने-सामने टक्कर (Collision between half a dozen vehicles) होणे री खबर है.

किसानां लेई वरदान साबित होदी Cm Nutan Poly House Scheme

प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित कीती जादी रही 'मुख्यमंत्री नूतन पॉलीहाउस योजना' (Chief Minister Nutan Polyhouse Scheme) प्रदेश रे किसानां व बागवानां (farmers and gardeners) लेई वरदान साबित होदी है. राजगढ़ उपमंडल (Rajgarh Sub-Division) री रेहणे आली कोला देवी (Kola Devi) योजना रा भरपूर लाभ उठा दी हैं. तिनें प्रदेश रे किसानां जो अनुदान पर पॉलीहाउस उपलब्ध करवाई ने तिनां री आर्थिक स्थिति जो मजबूत करने रे कन्ने-कन्ने किसानां जो आत्मनिर्भर बनाणे लेई प्रदेश रे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Chief Minister Jai Ram Thakur) रा आभार व्यक्त कितेया है.

Mann ki Baat: 'पीएम मोदी ए कितेया हिमाचल रे Miniature writer रामकुमार जोशी रा जिक्र

पीएम नरेंद्र मोदी ए 'मन री बात' कार्यक्रम च हिमाचल रे सूक्ष्म लेखक कन्ने राज्य पुरस्कार ते सम्मानित शिक्षक रामकुमार जोशी रा जिक्र कितेया. रामकुमार जोशी ए सूक्ष्म लेखन शैली (miniature writer ram kumar joshi) रे प्रयोग ते भगवान श्री राम रा फोटो बणाया है. भगवान श्री राम (lord shri ram) रे फोटो च अनगिनत राम-राम शब्द रा प्रयोग कितेया है. कन्ने श्री राम स्त्रोत भी लिखेया है.

