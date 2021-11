कंगना रनौत जो मिली जानी ते मारने री धमकी, FIR दर्ज

बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) जो जानी ते मारने री धमकी मिली. जिसरे बाद एक्ट्रेस ए पुलिस च एफआईआर दर्ज कराई है. बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत अमृतसर रे स्वर्ण मंदिर ते अपणी कुछ तस्वीर पोस्ट करी ने इक लंबा नोट लिखेया है. इस च तिनें दसेया है कि तिनां जो खुलेआम जानी ते मारने री धमकियां मिला दी हन. कंगने ये जानकारी भी दीती है कि तिनां जो धमकी देणे वालेयां रे खिलाफ हिमाचल प्रदेश रे इक पुलिस स्टेशन च एफआईआर लिखवाई दीती है. तिनें सोनिया गांधी जो भी लिखेया है कि अपने पंजाब रे मुख्यमंत्री जो निर्देश दें कि ऐड़े लोकां रे खिलाफ तुरंत ऐक्शन लेन.

कुल्लू रे पतलीकूहल च पुलिस ए 10 ग्राम हेरोइन रे कन्ने युवक कितेया बरामद

कुल्लू पुलिस ए 10 ग्राम हेरोइन रे कन्ने इक युवका जो गिरफ्तार कितेया है. पुलिस ए हेरोइन (Youth arrested with heroin in Patlikuhal) जो बरामद करी लितेया है कन्ने अदालत च पेश करने री प्रक्रिया पूरी कीती जा दी है. एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा (SP Kullu Gurdev Sharma) ए दसेया कि पतलीकूहल च कुल्लू पुलिस री टीम (Kullu Police Team) गश्त पर थी तां इसी दौरान तिनें इक युवक री गतिविधियां संदिग्ध लगी. युवक री जांच रे आधार पर तलाशी लीती गई तां तिसरे कब्जे ते 10 ग्राम हेरोइन बरामद कीती गई. पुलिस ए युवका जो गिरफ्तार करी लितेया कन्ने हुण इस मामले च आगामी जांच कीती जादी है.

कंगना रनौत जो मिली धमकी, पुलिस ए बढ़ाई एक्ट्रेस रे घरा री सुरक्षा

अभिनेत्री कंगना रनौत जो जानी ते मारने री धमकी (Kangana Ranaut receiving death threats) मिलणे रे बाद कुल्लू पुलिस सतर्क होई गई है. मनाली पुलिस जो शिकायत मिलणे रे बाद अभिनेत्री रे घर री सुरक्षा (Police increased security of Kangana) बढ़ाई दीती है. एसपी कुल्लू गुरुदेव शर्मा ए अभिनेत्री रे घरा रे आसपास रे इलाके च पुलिस गश्त बढ़ाने रे निर्देश जारी किते हैं.

Khabaran Paharan Ri

JBT Trainee Protest: शिमले च जेबीटी प्रशिक्षुआं जो सचिवालय जाणे ते पुलिस ए रोका

JBT Trainee Protest: जेबीटी कन्ने डीएलएड प्रशिक्षु मांगां जो लेई ने सड़का पर उतरी आए हन. सचिवालय रा घेराव (Protest outside State Secretariat) लेई जादे जेबीटी प्रशिक्षुआं जो पुलिस ए टालैंड रे बल ही रोकी (Police stopped JBT Trainee) दितेया. जिसरे कारण पुलिस कन्ने जेबीटी री प्रशिक्षुआं रे बीच बहस भी होई.

कोरोना रे ओमिक्रॉन वेरिएंट जो लेई ने हिमाचल च अलर्ट

कोरोना रे आए नए ओमिक्रॉन वेरिएंट जो लेई ने हिमाचल च अलर्ट (Alert in Himachal regarding Omicron variant) जारी करी दितेया है. सारे जिलेयां रे अधिकारियां जो स्वास्थ्य विभाग ए निर्देश जारी करी दिते हन कि इस नए वेरिएंट जो लेई ने किसी भी तरह री लापरवाही ना बरती जाए. अगर (Health department alert in Himachal) किसी भी जिले च इस नए वेरिएंट रा मामला आंदा है, तां एकदम तैयार रहें. ऐसे च जिले रे जिलाधीश व सीएमओ जो सावधान रेहना होणा. इस संबंध च स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी (Health Secretary Himachal Amitabh Awasthi) ए सभी को सावधान रेहणे जो केहा है.

2 दिसंबर जो बरखा कन्ने बर्फबारी जो लेई ने yellow Alert जारी

प्रदेश च मौसम फिरी करवट बदलने (weather will change in himachal) वाला है. तीन दिनां तक ऊपरी क्षेत्रां च बर्फबारी(snowfall upper areas of Himachal) कन्ने निचले क्षेत्रां च बारिश री गल मौसम विभाग ए केही है. वहीं, दो दिसंबर जो बरखा कन्ने बर्फबारी जो लेई ने मौसम विभाग ए येलो अलर्ट (Yellow alert issued in Himachal) भी जारी कितेया है.

बिलासपुर च विजिलेंस री टीम ए रिश्वत लेंदे होए पटवारी जो रंगे हाथों कितेया गिरफ्तार

बिलासपुर जिले च विजिलेंस री टीम ए (Vigilance team of Bilaspur district) रिश्वत लेंदे इक पटवारी जो रंगे हाथों पकड़ेया (Vigilance team arrested Patwari taking bribe in bilaspur) है. सोमवार देरी राती विजिलेंस री टीम ए पटवारी जो बरमाणा क्षेत्र रे लगट गांव ते 6000 रुपये री रिश्वत लेंदे होए गिरफ्तार कितेया है.

वैक्सीनेशन रा सौ प्रतिशत टारगेट हासिल करने लेई टीम गठित

हिमाचल प्रदेश च कोविड वैक्सीनेशन (covid vaccination in himachal) रे टारगेट जो पूरा करने लेई प्रशासन ए कमर कसी लीती है. बिलासपुर च प्रशासन ए वैक्सीनेशन रे टाकगेट जो पूरा करने लेई टीमां गठित कीती है. पूरे जिले री गल करें तां 13 टीमां इस वक्त काम करा दी हन. मौके पर ही दस्तावेज जांच करने रे बाद वैक्सीन लगाई जादी है.

शिक्षा मंत्री ए 'मंत्री जनता रे द्वार कार्यक्रम' च 100 ते ज्यादा समस्यां रा कितेया समाधान

जिला कुल्लू रे कटराई (District Kullu Katrai) च मंत्री जनता रे द्वार कार्यक्रम (mantri janta ke dwar program) रा आयोजन कितेया गया. इस अवसरा पर प्रदेश रे शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर (Education Minister in kullu katrai) विशेष रूप ते मौजूद रहे कन्ने आम जनता री समस्यां (Education Minister listened public problems) जो सुणेया.

1 दिसंबर ते बंद होई जाणे शिकारी माता मंदिर रे कपाट

ठंडी जो देखदे होए प्रसिद्ध शिकारी माता मंदिर रे कपाट पहली दिसंबरा ते बंद (Shikari Mata temple doors will be closed) करी दिते जाणे. एसडीएम थुनाग ए केहा कि इस टाइम च आम लोकां रा शिकारी माता मंदिर च प्रवेश रे कन्ने-कन्ने ऐथी पर्यटकां कन्ने ट्रैकरां रे आणे पर रोक रेहणी. एसडीएम ए केहा कि यदि कोई भी पर्यटक, ट्रैकर अथवा स्थानीय निवासी शिकारी माता मंदिर री ओर जाणे रा प्रयास करदा है तिनां रे खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल च लंदी जाणी.

ये भी पढ़ें- कंगना रनौत को मिली जान से मारने की धमकी, FIR दर्ज