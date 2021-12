हमीरपुर: हिम आंचल पेंशनर संघ द्वारा पेंशनर भवन में राष्ट्रीय पेंशनर दिवस (national pensioners day celebrated in hamirpur) मनाया गया. इस अवसर पर प्रदेश भर से संघ के कार्यकर्ता ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया. दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरूआत की (him anchal association celebrate pensioners day) गई. इसके बाद संघ पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को संबोधित किया.

स्थापना दिवस पर पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा खूब गूंजा. पेंशनर ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकार से मांग की हैं. पेंशनर का कहना है कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए. वर्ष 2003 के बाद से पेंशन बंद कर दी गई है. ऐसे में सरकारी नौकरी कर घर आने वालों के बुढ़ापे का सहारा सरकार ने छीना है. उन्होंने यहां मौजूद कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पुरानी पेंशन बहाल करवाने के लिए प्रयास करने का (Demand for restoration of old pension in Himachal) आह्वान किया. पेंशनर संघ के स्थापना दिवस पर काफी अधिक संख्या में पेंशनर मौजूद रहे.



संघ के प्रदेशाध्यक्ष योगराज शर्मा ने कहा कि 17 दिसंबर को हिम आंचल पेंशनर संघ का स्थापना दिवस मनाया जाता है. उन्होंने बताया कि 17 दिसंबर 1982 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन संबंधित सर्वोच्च आर्डर दिए थे. उससे पेंशनरों को लाभ मिला है. उन्होंने कहा कि तब से ही 17 दिसंबर को पेंशनर स्थापना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि संघ ने सरकार को अपना डिमांड चार्टर भेजा है. इसमें मुख्य मांग है कि जो पेंशनर 65, 70 और 75 साल के हो गए हैं. उन्हें क्रमश: 5, 10 व 15 फीसदी बेसिक पेंशन में पंजाब तर्ज पर बढ़ोतरी की जाए.

योगराज शर्मा ने कहा कि पेंशनर को पेंशन के साथ 400 रुपए मेडिकल भत्ता मिलता है, लेकिन वर्तमान में दवाइयां काफी महंगी हो गई है. ऐसे में यह भत्ता नाममात्र है. कई पेंशनर बड़ी बीमारियों से ग्रसित है, ऐसे में इनके लिए मात्र 400 रुपए मेडिकल भत्ता दिया जाना सही नहीं है. ऐसे में पेंशनर को 1500 रुपए मेडिकल भत्ता दिया जाना चाहिए. उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि जिसकी पेंशन 2003 से बंद कर दी गई है उसे जल्द से जल् बहाल किया जाए.

वहीं, पेंशनर्ज वेलफेयर एसोसिएशन हमीरपुर (Pensioners Welfare Association Hamirpur) ने राष्ट्रीय पेंशनर्ज दिवस अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के भवन में जिलाध्यक्ष एसके कौड़ा की अध्यक्षता में शुक्रवार को मनाया. इस सिलसिले में एक बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में पेंशनरों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई. बैठक का संचालन महासचिव मनोहर लाल कानूनगो ने किया. बैठक में मेडिकल बिलों का जल्द से जल्द भुगतान करने की सरकार से मांग उठाई गई.

साथ ही जिला अध्यक्ष द्वारा मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में ओपीडी में वरिष्ठ नागरिकों को वरीयता दिए जाने की मांग उठाई है. एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि पर्ची काउंटर पर तो जल्दी पर्ची बन जाती है, लेकिन ओपीडी में वरिष्ठ नागरिकों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है ऐसे में यहां पर वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. पेंशनरों ने सरकार को सीधे शब्दों में चेताया है कि यदि जेसीसी का गठन कर बैठक नहीं बुलाई गई तो इसका नतीजा सरकार को हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 (Himachal Assembly Election 2022) में भुगतना पड़ेगा.



