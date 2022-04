हमीरपुर: डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर (hamirpur medical college and hospital) में 20 विशेषज्ञ चिकित्सकों की (20 specialist doctors appointed in hamirpur) तैनाती की गई है. कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉ. सुमन यादव (suman yadav on doctor posting) ने बताया कि इन सभी विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपने-अपने विभागों में ज्वॉइन कर लिया है. नवनियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों को सीनियर रेजीडेंसी के लिए तीन वर्षों के लिए यहां नियुक्त किया गया है. ये विशेषज्ञ मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, ऑर्थो, मनोरोग, निश्चेतन, कम्युनिटी मेडिसिन, पैथोलॉजी, रेडियोथेरेपी, त्वचा और फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग में तैनात किए गए हैं.

मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध रहेंगी. इससे हमीरपुर के अलावा बिलासपुर, मंडी और कांगड़ा जिले के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को भी काफी सुविधा होगी. डॉ. सुमन यादव ने बताया कि मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में अब पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स भी शुरू किया गया है. जनरल मेडिसिन विभाग में डीएनबी कोर्स के लिए 2 प्रशिक्षुओं ने पिछले सप्ताह ज्वॉइन कर लिया है.

डीएनबी कोर्स (dnb course in hamirpur) आरंभ होने से रोगियों को जनरल मेडिसिन विभाग में भी 24 घंटे स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी. प्रधानाचार्य ने बताया कि मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हमीरपुर में लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार और कॉलेज प्रशासन कृतसंकल्प हैं. इस दिशा में हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं.

