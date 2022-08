ओक ओवर में नाटी पर झूमे सीएम जयराम, सुरेश भारद्वाज और चेतन बरागटा ने भी लगाए ठुमके

बीजेपी में घर वापसी करने वाले जुब्बल-कोटखाई के युवा नेता चेतन बरागटा अपने विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर सीएम जयराम ठाकुर से मिलने के (Chetan Bragta meets CM Jairam) लिए ओक ओवर पहुंचे. इस अवसर पर शिमला शहरी के विधायक और कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज भी मौजूद थे. सीएम के संबोधन के बाद ओक ओवर के प्रांगण में नाटी भी डाली गई (CM Jairam dance on Nati).

सांसद सिकंदर कुमार बोले, कांग्रेस नेताओं के आने से भाजपा में नहीं कोई गुटबाजी, सभी का होगा सम्मान

MP Sikander Kumar in Solan, सोलन पहुंचे राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने कहा कि भाजपा आने वाले चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां सभी को सम्मान और एक पहचान मिलती है. उन्होंने कहा की आज पूरे देश में कांग्रेस की हालत डूबते जहाज के जैसी है. ऐसे में कई कांग्रेस के नेता भाजपा का दामन थाम रहे हैं. सांसद सिकंदर कुमार ने कहा कि कांग्रेस छोड़ कर भाजपा में आने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी पूरा मान सम्मान मिलेगा.

सीएम जयराम ठाकुर का दावा, कांग्रेस के डूबते जहाज से और नेता भी बीजेपी में होंगे शामिल

कांग्रेस के दो मौजूदा विधायकों के बीजेपी में शामिल होने के बाद सीएम जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि आने वाले समय में कांग्रेस में और टूट होगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तो कांग्रेस से दो विधायक भाजपा में शामिल हुए हैं. जल्द ही कांग्रेस से और लोग भाजपा का दामन थामेंगे. शिमला में अपने सरकारी आवास ओक ओवर में जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र से आए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी.

PM मोदी का बिलासपुर दौरा सिंतबर में, लुहणू मैदान में होगी जनसभा

PM Modi will inaugurate AIIMS, हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में बन रहे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का अगले माह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुभारंभ किया जाएगा. जिसको लेकर उपायुक्त बिलासपुर ने वीरवार को बैठक का आयोजन कर तैयारियों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

मनाली में ट्रक और थार में टक्कर, हादसे में उत्तर प्रदेश के नवविवाहित जोड़े की मौत

Road Accident in Manali, कुल्लू जिले में आए दिन सड़क हादसे में लोगों की जान जा रही है. पर्यटन नगरी मनाली के समीप 17 मील में गुरुवार देर रात ट्रक और थार की टक्कर में उत्तर प्रदेश के नवविवाहित जोड़े की मौत हो गई. पतलीकूहल पुलिस थाना प्रभारी मुकेश राठौर ने मामले की पुष्टि की है.

जंजैहली छतरी सड़क मार्ग पर खाई में गिरी ऑल्टो कार, सिराज भाजपा मंडल उपाध्यक्ष जय प्रकाश की मौत

Road Accident in Mandi, बरसात के मौसम में हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क हादसे आए दिन सामने आ रहे हैं. शुक्रवार को सिराज विधानसभा क्षेत्र के जंजैहली-छतरी सड़क मार्ग पर एक ऑल्टो कार खाई में गिर गई. इस हादसे में 42 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई.

नेशनल हाईवे 707 पर वाहन दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 7 लोग घायल

Road Accident in Paonta Sahib, हिमाचल में बारिश के कारण वाहन दुर्घटनाओं में 106 लोगों सहित अन्य हादसों में कुल 213 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, पांवटा शिलाई गुम्मा हाईवे पर शुक्रवार सुबह 2 विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में 7 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए शिलाई अस्पताल लाया गया है.

प्रशिक्षु डॉक्टरों की कार खाई में गिरी, 1 महिला प्रशिक्षु डॉक्टर की मौत

मंडी नेरचौक मेडिकल कॉलेज (Nerchok Medical College Mandi) मंडी के 5 प्रशिक्षु डॉक्टरों को जन्मदिन मनाना महंगा पड़ गया. प्रशिक्षु डॉक्टरों की कार सुबह करीब 4 बजे बल्ह उपमंडल के खियूरी गांव के पास खाई में (car fell into a ditch) गिर गई. इस हादसे में एक महिला प्रशिक्षु डॉक्टर की मौत हो गई. वहीं, एक महिला प्रशिक्षु डॉक्टर को चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया है.

थुरल की न्यूगल खड्ड में अवैध खनन करने गए 2 ट्रैक्टर फंसे, 8 लोगों को बचाने की कोशिश जारी

हिमाचल प्रदेश में बारिश ने कहर मचा रखा (heavy rain in himachal) है. प्रदेश में बारिश के बीच भूस्खलन (landslide in himachal), बाढ़, बादल फटने, डंगा गिरने का सिलसिला जारी है. यही नहीं बहुत से लोगों को इस आफत की बरसात के बीच अपनी जान तक गंवानी पड़ रही है. वहीं, अब तेज बारिश के कारण जिला कांगड़ा के थुरल में वीरवार की रात से दो ट्रैक्टर न्यूगल खड्ड में फंस गए, जिनमें 8 लोग सवार (8 people struck in Neugal khad) थे.

शिमला में सेक्स रैकेट का भंड़ाफोड़, 3 युवतियों सहित 7 गिरफ्तार

शिमला पुलिस ने देर रात एक होटल में (Police raid on Shimla hotel) दबिश देकर देह व्यापार (prostitution in shimla) का (shimla police caught sex racket) पर्दाफाश किया है. इस दौरान बाहरी राज्यों के 7 लड़के और लड़कियों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस के मुताबिक गिरोह में शामिल 3 युवतियों सहित 7 की गिरफ्तारी की गई है.

