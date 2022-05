धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला में आज भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच (Welcome to Nadda in Dharamsala)गए है. नड्डा के आगमन पर उनका जोरदार स्वागत किया गया. इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने उनका स्वागत किया. 15 मई तक चलने वाला भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम धर्मशाला के निजी होटल में शुरू होगा,जिसका शुभारंभ जेपी नड्डा (BJP National President JP Nadda ) करेंगे, जबकि 15 मई को समापन समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष करेंगे.

16 सत्रों में होगा कार्यक्रम: भाजपा नेता तरुण चुघ ने बताया 3 दिवसीय प्रशिक्षण का संचालन 16 सत्रों में किया जाएगा. चुघ ने कहा कि शुभारंभ के बाद जे पी नड्डा कुल्लू दौरे पर जाएंगे.वहां जनसभा को संबोधित करेंगे. तीन दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में देश भर से भाजपा नेता पहुंचेंगे.

रथ मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे जेपी नड्डा: जिला कुल्लू के ढालपुर के रथ मैदान में आज यानि 13 मई को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जहां जनता को संबोधित करेंगे. वहीं, जिला कुल्लू व लाहौल स्पीति भाजपा में संगठन के द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की जाएगी. इस दौरान जेपी नड्डा भाजपा के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ एक विशेष बैठक करेंगे, जिसमें सभी विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा मंडल के द्वारा क्या-क्या कार्य किए जा रहे हैं और उनकी प्रगति की रिपोर्ट क्या रही है. उसकी भी वह समीक्षा करेंगे. सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल (Sundernagar MLA Rakesh Jamwal) ने कहा कि इससे पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के विभिन्न इलाकों का दौरा कर चुके हैं.

