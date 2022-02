कर्नाटक हिजाब विवाद में कूदीं नोबेल प्राइज विजेता मलाला युसूफजई, लिखा..यह भयावह है

कर्नाटक के हिजाब विवाद में अब पाकिस्तान की एक्टिविस्ट मलाला युसूफजई ने ट्वीटर पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने लड़कियों को हिजाब में स्कूल जाने से मना करने की घटना को भयावह बताया है. उनके ट्वीट पर कई यूजर्स ने आपत्ति जताई है. पढ़ें ये खबर...

जयराम कैबिनेट की बैठक, कई अहम फैसले होने की उम्मीद

सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक (Himachal Cabinet Meeting) होगी. जानकारी के अनुसार बैठक में लोक निर्माण विभाग के हड़ताली ठेकेदारों (Himachal Contractors On Strike) के मसले पर चर्चा होगी. मामला काफी तूल पकड़ चुका है. ठेकेदार अपनी मांगों को लेकर अड़ गए हैं. इसके अलावा कर्मचारियों के मसले पर भी चर्चा सम्भव है. पढ़ें ये खबर...

सावधान! फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, हिमाचल में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट़

मौसम विभाग ने प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश-बर्फबारी (snowfall in himachal pradesh ) की संभावना जताई है. प्रदेश में 36 घंटे तक मौसम खराब बना रहेगा. 10 से 12 फरवरी तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है. मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने कहा कि प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और बुधवार को ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी (snowfall in upper area of hp), जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश की संभावना है. पढ़ें ये खबर...

Happy Chocolate Day 2022: 9 फरवरी को मनाया जाता है चॉकलेट डे, जानें इतिहास

7 फरवरी से शुरू हुए वैलेंटाइन वीक में तीसरे दिन यानी 9 फरवरी को चॉकलेट डे मनाया जाता है. चॉकलेट डे को वैलेंटाइन वीक के सबसे पसंदीदा दिनों में से एक माना जाता है. यह 9 फरवरी को मनाया जाता है और इस दिन हर उम्र के लोग एक-दूसरे को चॉकलेट देते हैं. चॉकलेट (Happy Chocolate Day 2022) एक ऐसी चीज है जो हर आयु वर्ग के लोगों को पसंद होती है. पढ़ें ये खबर...

सीएम जयराम ने अचानक बुलाई कैबिनेट मीटिंग, ठेकेदारों के मसले पर होगी चर्चा

सीएम जयराम ठाकुर ने बुधवार 9 फरवरी को एक बार फिर से कैबिनेट की बैठक (Himachal Cabinet Meeting) बुलाई है. लोक निर्माण विभाग के हड़ताली ठेकेदारों (Himachal Contractors On Strike) के मसले पर चर्चा होगी. मामला काफी तूल पकड़ चुका है. ठेकेदार अपनी मांगों को लेकर अड़ गए हैं. बुधवार की बैठक में अहम एजेंडा यही रहेगा. इसके अलावा कर्मचारियों के मसले पर भी चर्चा सम्भव है. पढ़ें ये खबर...

ROAD ACCIDENTS IN HP: 35 दिन में सड़क दुर्घटनाओं में 87 लोगों की मौत जीवन, हिमाचल में हर दिन तीन जिंदगियां होती हैं हादसों का शिकार

नए साल में पहली जनवरी से पांच फरवरी के बीच 35 दिन में 87 लोगों का अनमोल जीवन सड़क हादसों (ROAD ACCIDENTS IN HP ) की भेंट चढ़ गया. सबसे अधिक 18 लोगों की मौत शिमला जिले में हुई है. बीते सोमवार को किन्नौर जिले में तीन लोगों की मौत सड़क हादसे में हुई. हिमाचल प्रदेश में पांच साल पहले नेशनल हाईवे सहित अन्य सड़कों पर 127 ब्लैक स्पॉट्स थे. इनमें से अकेले 77 ब्लैक स्पॉट्स नेशनल हाईवे (Black spots on National Highway in Himachal) पर थे 2017 में इन्हीं ब्लैक स्पॉट्स पर साल भर में 452 लोगों की मौत हुई और 1571 लोग घायल हुए. पढ़ें ये खबर...

Arunachal Pradesh Avalanche: बर्फीले तूफान में फंसे हिमाचल के जवान अंकेश सहित 7 शहीद

अरुणाचल प्रदेश में भारत-चीन सीमा (Arunachal Pradesh Avalanche) पर हिमस्खलन की चपेट में आने के बाद लापता सात सैनिकों के शव मिल गए हैं. इन सैनिकों में हिमाचल के बिलासपुर जिले के रहने वाले अंकेश भारद्वाज भी शामिल है. जवान की मौत की खबर मिलते ही पूरे इलाके में गम का माहौल है. वहीं, मां का रो-रोकर बुरा हाल है. बता दें कि तीन साल पहले 2019 में ही अंकेश जैक-19 रायफल में भर्ती हुए थे. पढ़ें ये खबर...

COVID UPDATE OF HIMACHAL: हिमाचल में कोरोना से 9 लोगों की मौत, प्रदेश में एक्टिव केस 4812

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों (Health Department covid report) के अनुसार कोरोना के नए मामलों में कमी आई है. देश में एक दिन में कोरोना वायरस के 67,597 नए मामले सामने आए हैं. वहीं, कोरोना से पिछले 24 घंटे में 1188 लोगों की मौत हुई है. दूसरी ओर चिंता की बात यह है कि हिमाचल में कोरोना संक्रमण से एक दिन में 9 लोगों की मौत हो गई है. हिमाचल में कोरोना संक्रमण के 762 नए मामले सामने आए हैं. पढ़ें ये खबर...

बराड़ा में 6 पेटी देसी अवैध शराब बरामद, पकड़े गए आरोपी को कांग्रेसी विधायक का करीबी बता रहे भाजपा नेता

हमीरपुर जिले में अवैध शराब (illegal liquor in hamirpur) मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. भोरंज थाना पुलिस ने सोमवार देर रात थाना क्षेत्र के तहत ही बराड़ा में 6 पेटी अवैध शराब बरामद की है. इस मामले में अब सियासत तेज होती जा रही है. सुजानपुर मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र ठाकुर, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ अध्यक्ष कैप्टन रंजीत सिंह समेत कई नेताओं ने का दावा किया है कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र (Sujanpur Assembly Constituency) में जो भी अवैध कार्य एवं शराब तस्करी में पकड़ा जाता है उसके तार सीधे विधायक से ही निकलते हैं. पढ़ें ये खबर...

परवाणू के टीटीआर चौक से वाहनों को किया जाएगा डायवर्ट, इस दिन तक उठानी पड़ेगी परेशानी

टीटीआर चौक परवाणू में ब्रिज निर्माण कार्य को अंतिम रूप देने के लिए 9 फरवरी से 15 फरवरी तक सात दिनों के लिए ट्रैफिक रोका जाएगा. वाहनों की आवाजाही रात 12 से दो बजे के बीच नहीं होगी. इस दौरान आने व जाने वाले वाहनों को कार्य स्थल से 50 मीटर दूरी पर ही रोका जाएगा. ब्रिज के निर्माण कार्य के दौरान फोरलेन निर्माता कंपनी की ओर से कर्मियों की तैनाती की गई है जो धर्मपुर कसौली चौक पर तैनात रहेंगे. पढ़ें ये खबर...

