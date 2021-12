डलहौजी: नए साल पर बर्फबारी (snowfall in hp) की आस लेकर पर्यटक हिमाचल (crowd of tourists in himachal) पहुंच रहे हैं. नए साल के जश्न के लिए पर्यटन नगरी डलहौजी तैयार (New Year Celebration In Dalhousie) है. डलहौजी में नया साल मनाने के लिए पर्यटकों ने होटलों में एडवांस बुकिंग करवा दी है. डलहौजी के 90 फीसदी होटल एडवांस में बुक हो चुके हैं. पर्यटन नगरी के बाजार भी पर्यटकों से गुलजार हैं.

वहीं, पर्यटकों की आमद से स्थानीय कारोबारी खुश नजर आ रहे हैं. व्यवसायियों को इस वर्ष अच्छा व्यपार होने की उम्मीद (tourists crowd gathered in Dalhousie) है. जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने भी सभी तैयारियां पूरी कर ली है. डीएसपी डलहौजी विशाल वर्मा ने बताया कि नववर्ष में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या काफी अधिक हो जाती है. पर्यटकों व स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस दल के जवान और ट्रैफिक के जवान तैनात कर दिए गए हैं. ट्रैफिक जाम न हो, इसके लिए भी वन वे नियम लागू किया गया है. इसके इलावा पूरे क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो, इस पर विभाग की पूरी नजर रहेगी.

डीएसपी ने सभी पर्यटकों से कोविड नियम सख्ती से पालन करने की (dsp dalhousie on covid rule) अपील की है. उन्होंने कहा की ऊपरी क्षेत्रों में हिमपात हुआ (snowfall in hp) है. ऐसे में वहां किसी प्रकार का वाहन न लेकर जाएं. खज्जियार जाने के लिए बनीखेत से चंबा मार्ग का प्रयोग करें. टूरिस्ट प्वाइंट पर जाने के लिए प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देश के पालना की अपील की है.

ये भी पढ़ें: New Year Celebration In Dharamshala: नए साल के जश्न के लिए धर्मशाला तैयार, सैलानियों का उमड़ा सैलाब