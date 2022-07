गर्माने लगा भाजपा में शामिल निर्दलीय विधायकों की सदस्यता का मसला, क्या राष्ट्रपति चुनावों से पहले हो पाएगा फैसला?

राष्ट्रपति चुनाव 2022 (presidential election 2022) से पहले भाजपा में शामिल हुए दोनों निर्दलीय विधायकों की सदस्यता का मुद्दा जोरों-शोरों से उठने लगा है. विपक्षी दल कांग्रेस ने विधानसभा सचिव के पास अपनी आपत्ति दर्ज करवा दी है. अब देखना होगा कि क्या विधानसभा अध्यक्ष इन विधायकों की सदस्यता पर कोई फैसला लेते हैं या नहीं. लेकिन इस बात के आसार कम ही हैं कि विधानसभा अध्यक्ष अभी कोई फैसला लेते हैं. अगर जल्द इन दोनों विधायकों की सदस्यता पर कोई स्पष्ट फैसला नहीं आता है तो क्या कांग्रेस इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठा सकेगी यह भी वक्त के साथ ही पता चल पाएगा.

जिला अस्पताल बिलासपुर में करोड़ों रुपये का घोटाला, CM जनसभाओं में लोगों को कर रहे गुमराह: रामलाल ठाकुर

क्षेत्रीय अस्तपाल बिलासपुर प्रशासन (Regional Hospital Bilaspur) पर करोड़ों रुपये के घोटाले के आरोप लगे हैं. आरकेएस यानी रोगी कल्याण समिति के अतंर्गत जिला अस्पताल में करोड़ों रुपये की दवाइयों में धांधली व अस्पताल परिसर में बन रही दुकानों को लेकर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने सवाल खड़े कर दिए हैं. बिलासपुर के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिमाचल कांग्रेस चुनाव प्रबंधन कमेटी के चेयरमैन व पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर (Himachal Congress election management committee chairman) ने आरोप लगाया है कि चार सालों से अस्पताल प्रशासन ने करोड़ों का घोटाला किया है, जिसकी जानकारी उन्हें लगी है.

OCD से पीड़ित है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, मनोचिकित्सक से करवाएं अपना इलाज: मुकेश अग्निहोत्री

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के बीच चल रही जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले (Mukesh Agnihotri on CM Jairam Thakur) रही है. नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने एक बार फिर सीएम जयराम ठाकुर पर पलटवार किया है. उन्होंने मुख्यमंत्री को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का मरीज बता डाला. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अब हर वक्त मुकेश अग्निहोत्री ही दिखाई दे रहा है. वहीं मुख्यमंत्री की भाषा और शैली से हताशा और निराशा साफ नजर आ रही है. पढ़ें पूरी खबर...

मिलावटी खाद्य वस्तुओं को लेकर सिरमौर प्रशासन की सख्ती, डीसी राम कुमार गौतम ने कार्रवाई के दिए निर्देश

सिरमौर जिले में मिलावटी खाद्य वस्तुओं को लेकर सिरमौर प्रशासन सख्त हो गया है. डीसी सिरमौर राम कुमार गौतम (DC Sirmaur Ram Kumar Gautam) ने इस संबंध में सख्ती के साथ कार्रवाई करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. डीसी सिरमौर राम कुमार गौतम ने कहा कि बरसात के मौसम के मद्देनजर जिले में गली सड़ी सब्जियां व खुले में मिठाई इत्यादि रखने वालों पर निगरानी रखने के निर्देश विभाग को दिए गए हैं. यदि इस तरह का कोई भी दुकानदार नियमों का उल्लघंन करता हुआ पाया जाता है, तो उसका चालान किया जाए. साथ ही इस बारे संबंधित दुकानदारों को जागरूक करने के लिए भी कहा गया है.

Corona Cases in hamirpur: जिला हमीरपुर में डराने लगा कोरोना, 3 से 4 गुना बढ़े मामले

हमीरपुर जिले में संक्रमितों का रोजाना का आंकड़ा इकाई (corona cases in hamirpur) से दहाई में पहुंच गया है. दस दिनों के भीतर औसतन मामले में चार से पांच गुना का इजाफा देखने को मिला हैं. जिले में एक्टिव कोरोना केस 113 हो गए हैं. दस दिन पहले 29 जून तक कुल एक्टिव केस महज 32 थे. बढ़ते कोरोना के ग्राफ के चलते जिले में स्वास्थ्य विभाग लोगों से एहतियात बरतने की अपील कर रहा है.

हिमाचल के MBBS छात्र ने जयपुर में की आत्महत्या, रात को दोस्तों के साथ था अमन

हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल के मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में एक थर्ड ईयर के स्टूडेंट ने आज सुबह फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली (Jaipur MBBS Student Suicide). एसएमएस थानाधिकारी नवरत्न धोलिया ने बताया कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज के कोठारी हॉस्टल में 2019 बैच के स्टूडेंट अमन ने फंदा लगाकर आत्महत्या की है. मृतक एमबीबीएस थर्ड ईयर का छात्र था.

SUICIDE रोकने के लिए पद यात्रा: महाराष्ट्र का खुमेश बोला- बहन की आत्महत्या ने झंकझोर दिया

देश में बढ़ रहे आत्महत्याओं के मामलों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए महाराष्ट्र से 5 हजार किलोमीटर तक का सफर तय करने निकले खुमेश पाटिल शुक्रवार (Khumesh Patil of Maharashtra) को राजधानी शिमला पहुंचे. उन्होंने अभी तक 1,665 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है. वह लगातार 23 दिनों से सफर करते हुए लोगों को मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्याओं को लेकर जागरुक कर रहे हैं.



शिमला के चौपाल में ढह गई 4 मंजिला इमारत

शिमला जिले के चौपाल बाजार में 4 मंजिला इमारत ढह (Building collapsed in Chopal) गई है. लगातार बारिश के बाद भूस्खलन (Landslide in shimla) होने से इमारत ढह गई. बताया जा रहा है कि इस इमारत में एक ढाबा, दो दुकानें और एक बैंक था. लगातार बारिश के कारण जमीन धंसने से ये हादसा हुआ है. हादसे में किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है.

कसौली-परवाणू सड़क पर गाड़ी पर गिरे पत्थर, हो सकता था बड़ा हादसा

सोलन जिले में कसौली-परवाणू सड़क पर जंगेषु में निजी होटल के समीप पंजाब की गाड़ी पर पत्थर (Stones fell on the vehicle in kasauli) आ गिरा. गनीमत यह रही कि जिस समय पहाड़ी से पत्थर गिरना शुरू हुआ, उस दौरान गाड़ी में कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था. जानकारी के अनुसार बारिश के बीच जंगेषु में पहाड़ी से अचानक गाड़ियों पर पत्थर गिरने लगा. यह गाड़ी पंजाब से कसौली घूमने आए पर्यटकों की थी, जो शुक्रवार देर शाम सड़क पर ही गाड़ी पार्क कर होटल में चले गए थे.

धौलासिद्ध प्रोजेक्ट के अपस्ट्रीम डैम का शुभारंभ, SJVN के MD नंदलाल शर्मा ने ये कहा

एसजेवीएन के MD नंदलाल शर्मा ने धौलासिद्ध हाइड्रो प्रोजेक्ट (dhaulaasiddh haidro projekt) के अपस्ट्रीम डैम का शुभारंभ किया. उन्होंने कहा कि 253 मीटर लंबी डायवर्जन टनल को साढ़े सात महीने की अवधि में पूर्ण किया गया है.

विलुप्त होते लसूड़े के पेड़: अब सात नहीं दो साल में देंगे फल, ग्राफ्टिंग तकनीक से तैयार की गई उन्नत किस्म

विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुका लसूड़े का पेड़ (Benefits of Lasoda) अब सात नहीं बल्कि दो साल में फल देना शुरू कर देगा. औद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, नेरी के विशेषज्ञों ने ग्राफ्टिंग तकनीक के जरिए यह कमाल कर दिखाया है. विशेषज्ञों ने इसकी एक नई किस्म तैयार की है, जो सात की जगह दो साल में ही फल देना शुरू कर देगा.

