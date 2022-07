.

कसौली: सोलन जिले में कसौली-परवाणू सड़क पर जंगेषु में निजी होटल के समीप पंजाब की गाड़ी पर पत्थर (Stones fell on the vehicle in kasauli) आ गिरा. गनीमत यह रही कि जिस समय पहाड़ी से पत्थर गिरना शुरू हुआ, उस दौरान गाड़ी में कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था. जानकारी के अनुसार बारिश के बीच जंगेषु में पहाड़ी से अचानक गाड़ियों पर पत्थर गिरने लगा. यह गाड़ी पंजाब से कसौली घूमने आए पर्यटकों की थी, जो शुक्रवार देर शाम सड़क पर ही गाड़ी पार्क कर होटल में चले गए थे. बड़े-बड़े पत्थर गिरने से गाड़ी की छत और अगले हिस्से को काफी नुकसान हुआ है.अगर यहां गाड़ी भी न होती तो विशालकाय पत्थर सड़क रेलिंग तोड़कर होटल में भी जा सकता था. सुबह से हो रही बारिश के बाद कालका-शिमला नेशनल हाईवे-पांच पर भी कई जगह पत्थर गिरने के मामले आ रहे हैं. शनिवार को हुई बारिश के बाद टीटीआर, सनवारा, बड़ोग बाईपास पर पहाड़ी से पत्थर (Landslide in solan ) सड़क पर आए हैं. पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण टीटीआर में वनवे ट्रैफिक कर दिया गया है. इसके साथ ही प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी (Landslide in himachal ) कर दी गई है. वाहन चालकों को भी सतर्क रहकर ड्राविंग करने के लिए कहा गया है.