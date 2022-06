PM मोदी ने कुल्लू को पुहलों को लेकर किया याद, जानें इतिहासकार की जुबानी, पुहलों की कहानी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिमला में मंगलवार को रिज मैदान से जनसभा में कुल्लू को याद (PM Modi remembers Kullu) किया. प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर (Kashi Vishwanath Temple) में पुजारियों व सुरक्षा कर्मियों के पहने जाने वाली पुहलों को लेकर कुल्लू को याद कर उन्हें भेजने के लिए कुल्लू वासियों का आभार जताया.

बड़सर के जवान राकेश की लेह में ड्यूटी के दौरान मृत्यु, आज राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार

बड़सर की झझयानी पंचायत के पंजाब रेजीमेंट के जवान राकेश कुमार (38) की ड्यूटी के दौरान लेह में मौत हो (Punjab Regiment jawan Rakesh Kumar) गई. बुधवार को जवान का शव पैतृक गांव पहुंचेगा. उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.जवान की मौत के बाद गांव में शोक की लहर है.

Mandi Court Decision: नाबालिग का पीछा और मारपीट करने पर आरोपी को 3 साल की सजा

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), जिला मंडी की अदालत ने नाबालिग का पीछा करने और मारपीट के दोषी को विभिन्न धाराओं में कारावास के साथ जुर्माने की सजा (Mandi court sentenced to three years) सुनाई है.

District Court Mandi: नाबालिग बेटी के साथ दुराचार के आरोपी पिता को 20 साल की सजा और जुर्माना

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), जिला मंडी की अदालत ने नाबालिग के साथ दुराचार के दोषी आरोपी पिता को विभिन्न धाराओं में कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है. जिला न्यायवादी मण्डी कुलभूषण गौतम ने बताया कि दिनांक 03 मई 2020 को पीड़िता (13 वर्ष) की मां ने सम्बन्धित ग्राम पंचायत प्रधान और पीड़िता के साथ पुलिस थाना करसोग में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, कि पीड़िता 02 मई 2020 को अपनी सहेली के साथ खेलने गयी थी. तभी पीड़िता की मां को खबर मिली की पीड़िता रो रही है, जिस पर पीड़िता की मां ने उसके रोने का कारण पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया.

District Court Sirmaur: शिलाई के दंपति को इस जुर्म में अदालत ने सुनाई सजा, जानें क्या है मामला

सिरमौर जिले के विशेष न्यायाधीश आरके चौधरी की अदालत ने मंगलवार को शिलाई क्षेत्र के रहने वाले एक दंपत्ति को एससी-एसटी अधिनियम में दोषी करार देते हुए 6 महीने के कठोर कारावास और विभिन्न धाराओं में 12750 रुपये के जुर्माने की (sentenced a couple of Shillai in the SC ST Act) सजा सुनाई है.

Driver Rajkumar retirement: रिटायर होने पर सरकारी चालक को अधिकारी ने सारथी बनकर पहुंचाया घर

सालों से प्रारंभिक शिक्षा विभाग उपनिदेशक कार्यालय में (Deputy Director of Elementary Education Hamirpur) सरकारी गाड़ी चलाने वाले चालक को सेवानिवृत्ति पर उपनिदेशक ने ऐसा तोहफा दिया जिसे जानकर आप भी अधिकारी की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाएंगे. अधिकारी से सेवानिवृत्ति पर मिले इस मान-सम्मान से कर्मचारी भी फूले नहीं समाया. जिस अधिकारी को हर रोज यह चालक गाड़ी चला कर कार्यालय लाता था उसी अधिकारी ने सेवानिवृत्ति पर उसे खुद गाड़ी चलाकर घर पहुंचाया. अधिकारी से मिले इस मान-सम्मान से 19 वर्षों तक विभाग की गाड़ी चलाने वाले चालक की आंखे भी खुशी के आंसूओं से भर आई. अपने चालक के लिए सारथी बने अधिकारी की खूब तारीफ हो रही है.

PM मोदी को उनकी मां की फोटो भेंट करने वाली लड़की कौन थी?

पीएम मोदी कार्यक्रम खत्म होने के (Girl presents painting to PM Modi) बाद पीएम जब लौट रहे थे, उसी दौरान उनकी नजर भीड़ में खड़ी एक लड़की पर पड़ी. जिसने अपने हाथों में उनकी मां का स्केच पकड़ा था. जब पीएम की नजर उस फोटो पर पड़ी तो उन्होंने गाड़ी रुकवा ली और नीचे उतरकर भीड़ में खड़ी लड़की के पास पहुंचे. अब कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर महिला चित्रकार शिमला में कहां से कौन से गांव की रहने वाली हैं जो इतनी अच्छी चित्रकारी करती हैं.

PM RALLY IN SHIMLA: सरकार ने रैली में पानी की तरह बहाया पैसा, PM ने एक पैसे की घोषणा नहीं की: कुलदीप राठौर

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) पर प्रदेश के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने एक बार फिर प्रदेश के साथ धोखा किया है. राठौर ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने इस आयोजन के लिए पानी की तरह पैसा खर्च किया बावजूद प्रधानमंत्री ने एक भी पैसे की कोई मदद का भरोसा तक नहीं दिया.

Self Help Groups in Sirmaur: पहाड़ की नारी, पहाड़ जैसे हौसले, सिरमौर में स्वावलंबी बनने की दिशा में 26 हजार महिलाएं

सिरमौर जिले में स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) से जुड़कर महिलाएं (self help groups in Sirmaur district) खुद के कमाए पैसे का सुख मान रही हैं. सरकार की सहायता से महिला शक्ति (Women Self Help Groups in Himachal) खुद अपने पैरों पर खड़ी ओकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर हो रही हैं. जिले के बागपशोग में तैयार शी हाट महिला सशक्तिकरण का बड़ा उदाहरण बनकर उभरा है.

Weather Update of Himachal: देश के इन हिस्सों में बारिश की संभावना, जानें हिमाचल में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज

दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में मानसून ने अपनी दस्तक दे (Monsoon in india) दी है. मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. वहीं, तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में हल्की बारिश संभव है. वहीं, हिमाचल की बात की (Himachal weather update) जाए तो प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते हिमाचल में 3 जून तक मौसम के खराब रहने का पूर्वानुमान है.

Petrol Diesel Rate in Himachal: पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी, जानिए क्या है आपके शहर में भाव

महंगाई की मार झेल रही आम जनता के लिए आज भी राहत भरी खबर है. आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol-Diesel Rates) जारी कर दिए हैं. आज पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बदलाव (Petrol Diesel Price Today 1 JUNE 2022) नहीं हुआ है.