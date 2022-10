शिमला : हिमाचल विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है. उससे पहले प्रदेश में सियासी दल अपनी-अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं. हालांकि तैयारी के मामले में बीजेपी एक कदम आगे है. क्योंकि बीजेपी के लिए कमान खुद पीएम मोदी ने संभाल ली है. 5 अक्टूबर को पीएम मोदी हिमाचल दौरे पर रहेंगे, वैसे बीते 10 दिनों में ये दूसरा मौका है जब पीएम मोदी हिमाचल की जनता को संबोधित करेंगे. इससे पहले 24 सितंबर को पीएम मोदी की रैली मंडी में होनी थी लेकिन मौसम खराब होने के कारण पीएम ने BJYM की रैली को वर्चुअली संबोधित किया था. हिमाचल में 15 नवंबर से पहले मतदान होना तय है, ऐसे में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरों के कई मायने हैं. (PM Modi Himachal Visit) (PM Modi in Himachal) (PM Modi in Kullu Dussehra) (PM Modi HP Visit)

बिलासपुर से देंगे 3650 करोड़ की सौगात- पीएम मोदी बुधवार 5 अक्टूबर की सुबह करीब 11 बजे बिलासपुर पहुंचेंगे. जहां वो 3650 करोड़ की योजनाओं की सौगात हिमाचल को देंगे. इसमें सबसे महत्वपूर्ण है 247 एकड़ में बना एम्स अस्पताल. पीएम मोदी 1470 करोड़ की लागत से तैयार बिलासपुर एम्स का उद्घाटन करेंगे. इसके अलावा 1690 करोड़ की लागत से बनने वाले पिंजौर से नालागढ़ फोरलेन हाइवे और नालागढ़ में 350 करोड़ से बनने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क की आधारशिला भी रखेंगे. इसके अलावा पीएम मोदी बिलासपुर में ही 140 करोड़ की लागत से तैयार देश के दूसरे हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन भी करेंगे. (Bilaspur AIIMS and Hydro Engineering College) (PM Modi Bilaspur Visit) (PM Modi to inaugurate AIIMS Bilaspur)

बिलासपुर में एम्स का करेंगे उद्घाटन

कुल्लू में मनाएंगे दशहरा- 5 अक्टूबर को विजय दशमी है और देशभर में इस दिन दशहरा धूम धाम से मनाया जाएगा. पीएम मोदी कुल्लू में दशहरा मनाएंगे, जहां वो कुल्लू दशहरे में शिरकत करेंगे. कुल्लू दशहरे में पीएम मोदी की मौजूदगी इसलिये भी खास होगी, क्योंकि ये पहला मौका है जब कोई प्रधानमंत्री कुल्लू दशहरे में शिरकत कर रहे हैं. गौरतलब है कि देशभर में जिसदिन दशहरा खत्म होता है, कुल्लू दशहरे उस दिन से शुरु होता है. इस बार ये 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक मनाया जाएगा. अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरे का आयोजन कुल्लू के ढालपुर मैदान में होता है, जहां कुल्लू के 300 से अधिक देवी देवता आते हैं. भगवान रघुनाथ इस मेले के मुख्य देवता होते हैं. इस दशहरे में हिमाचल की देव संस्कृति की झलक देखने को मिलती है. (PM Modi in Kullu Dussehra) (PM Modi to participate in Kullu Dussehra)

बिलासपुर में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का करेंगे उद्घाटन

बिलासपुर से 17 विधानसभाओं पर पीएम की नजर- हिमाचल में कुल 68 विधानसभा क्षेत्र हैं और 4 लोकसभा सीटें हैं. हर लोकसभा क्षेत्र में 17 विधानसभा सीटें आती हैं. बुधवार को प्रधानमंत्री बिलासपुर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, इस दौरान उनकी नजरें हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाली 17 विधानसभा सीटों पर रहेंगी. इनमें 7 सीटों में हमीरपुर और ऊना की 5-5, बिलासपुर की 4, कांगड़ा की 2 और मंडी की एक विधानसभा शामिल है.

बीजेपी का मिशन रिपीट- इसमें कोई दो राय नहीं कि पीएम मोदी बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा हैं, फिर चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव. इसलिये बीजेपी चुनाव ऐलान से पहले पीएम मोदी के अधिक से अधिक जनसभाएं करवाना चाहती है. ताकि चुनाव से पहले मिशन रिपीट के दावे को और मजबूत कर सके. 24 सितंबर को पीएम मोदी को मंडी में भाजयुमो की रैली को संबोधित करना था. लेकिन मौसम खराब होने के कारण पीएम ने इस रैली को वर्चुअली संबोधित किया. करीब 2 हफ्ते के भीतर ही पीएम मोदी फिर से हिमाचल आ रहे हैं. इसलिये ये कहना गलत नहीं होगा कि बुधवार को पीएम मोदी मिशन हिमाचल पर होंगे.

दरअसल हिमाचल में साल 1985 के बाद से कोई भी राजनीतिक दल सरकार रिपीट नहीं कर पाया है. इस बार बीजेपी हिमाचल में सरकार रिपीट करने का दावा कर रही है. बीजेपी ने इस साल की शुरुआत में हुए 5 राज्यों के चुनाव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सरकार रिपीट की है. उत्तर प्रदेश में करीब 35 साल और उत्तराखंड में साल 2000 में राज्य गठन के बाद से कोई सरकार रिपीट नहीं हुई थी. (PM Modi on Mission Himachal)

बिलासपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित

पीएम ने कुल्लू दशहरे को क्यों चुना- पीएम मोदी लंबे वक्त तक हिमाचल के प्रभारी रहे हैं, इसलिये वो हिमाचल को अपना दूसरा घर बताते रहे हैं. हिमाचल में रहने के दौरान वो कुल्लू में मशहूर शिव मंदिर बिजली महादेव में आते रहे हैं. कुल्लू में पैराग्लाइडिंग भी कर चुके हैं, इसलिये अपने भाषणों में पीएम मोदी हिमाचल का जिक्र करते रहते हैं. बताया जा रहा है कि पीएम ने खुद ही कुल्लू दशहरे में शामिल होने की इच्छा जताई थी.

नरेंद्र मोदी कुल्लू दशहरे में शिरकत करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे, हालांकि चुनाव की तारीखों के ऐन पहले कुल्लू दशहरे जैसे बड़े धार्मिक कार्यक्रम में पीएम का शिरकत करना चुनावी रणनीति का हिस्सा भी है. काशी विश्वनाथ से लेकर केदारनाथ समेत देश के कई धार्मिक स्थलों पर जाने वाले पीएम मोदी की एक धार्मिक छवि भी है. कुल्लू दशहरा हिमाचल के लोगों की आस्था का केंद्र भी है, जहां लाखों लोग इस दशहरे में शिरकत करते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल्लू में जनसभा तो नहीं करेंगे लेकिन इतने बड़े कार्यक्रम में पीएम मोदी की मौजूदगी में कई मायने होंगे. जो बीजेपी के लिए फायदे का सौदा ही साबित होगा. इसलिये पीएम मोदी के पास चुनावी साल में भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा के बहाने भाजपा का चुनावी रथ हांकने का भी ये सुनहरा मौका है. पीएम मोदी के कुल्लू दशहरे में शामिल होने को लेकर विपक्षी भी आने वाले दिनों में सवाल जरूर उठाएंगे.

