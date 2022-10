बिलासपुर: हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर कांग्रेस ने सभी टिकट तय कर लिए हैं. जिसको लेकर कांग्रेस आज अपने सभी उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है. वहीं, जिला बिलासपुर के सदर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का टिकट पूर्व विधायक बंबर ठाकुर को मिलना लगभग तय है. बंबर ठाकुर आज सुबह ही दिल्ली से लौटे हैं. इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने भाजपा सरकार पर खूब जुबानी हमला बोला. उन्होंने भाजपा सरकार पर आधे-अधूरे एम्स हॉस्पिटल के उद्घाटन करने के आरोप लगाए.

उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में बेरोजगारी की बढ़ रही है, महंगाई चरम सीमा पर है और प्रदेश में हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है. उन्होंने कहा कि जनता की मांग और पार्टी के सर्वे के आधार पर उन्हें टिकट मिलना तय हुआ है. जिसके लिए उन्होंने पार्टी के आलाकमान का धन्यवाद किया है. (Bumber Thakur On BJP) (Bumber Thakur Got Ticket From Bilaspur Sadar)

बंबर ठाकुर ने मां नैना देवी के किए दर्शन.

उन्होंने कहा कि चुनावों के समय सिर्फ वोट बैंक के लिए भाजपा एम्स हॉस्पिटल का आधा अधूरा उद्घाटन किया है, लेकिन प्रदेश की क्षेत्र की जनता यह सब जानती है और आने वाले चुनावों में इसका जवाब उन्हें जरूर मिलेगा. इस मौके पर उनके साथ टैक्सी ऑपरेटर यूनियन, ड्राइवर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राम रतन शर्मा और युवा कांग्रेसी नेता पूर्व प्रदेश सलाहकार युवा कांग्रेस आदित्य गौतम , सुरेश कुमार, भूपेंद्र बिलासपुरिया भी मौजूद थे. दिल्ली से लौटने के बाद बंबर ठाकुर सिधे मां नैना देवी के दर्शन के लिए पहुंचे और मां का आशीर्वाद लिया. (Bumber Thakur Naina Devi visit) (Himachal Assembly Election 2022)

