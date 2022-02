बिलासपुर: स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जिला बिलासपुर में रोइंग वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोलने के लिए (Rowing Water Sports Center in Bilaspur) स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, युवा सेवाएं एवं खेल विभाग हिमाचल प्रदेश एवं जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने जिला बिलासपुर के विभिन्न जगहों का निरीक्षण किया. स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल संदीप प्रधान, युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के अतिरिक्त निदेशक हितेश आजाद एवं एसडीएम बिलासपुर सुभाष गौतम की संयुक्त टीम ने लूहणु, गम्भोरला टृसल एवं कोलडैम में जगह चिन्हित करने के लिए निरीक्षण किया.

स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के (Sports Authority of India) डायरेक्टर जनरल संदीप प्रधान ने बताया कि युवा सेवाएं एवं खेल मंत्रालय (Ministry of Youth Services and Sports) के अंतर्गत साई का रोइंग का प्रशिक्षण केंद्र जिला बिलासपुर में खोला जाएगा. जिला बिलासपुर में वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए अपार संभावनाएं हैं.

इस मौके पर साई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शिव शर्मा, गोविंद सागर एडवेंचर एंड वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के राज्य अध्यक्ष सराज अख्तर, लूहणु वाटर स्पोर्ट्स के प्रशिक्षक जमुना ठाकुर, क्षेत्रीय क्रीड़ा केंद्र पोंग डैम के प्रभारी राकेश वालिया, युवा एवं खेल के प्रशिक्षक प्रदीप कालिया एवं हिमाचल प्रदेश कायकिंग एंड कनोइंग एसोसिएशन के राज्य सचिव इशान अख्तर एवं रोइंग एसोसिएशन ऑफ हिमाचल प्रदेश के पदाधिकारी विशेष रूप से मौजूद रहे.

