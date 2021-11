बिलासपुर: रविवार के दिन विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी (World famous Shaktipeeth Shri Naina Devi) के दरबार में श्रद्धालुओं का तांता (influx of pilgrims) लगा रहा. कोई डोली में बैठकर तो कोई दंडवत करता हुआ मां के दरबार पहुंचा. वहीं, कई श्रद्धालु अपने छोटे-छोटे बच्चों के मुंडन संस्कार (mundan sanskaar) करवाते भी नजर आए. बता दें पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली और अन्य प्रदेशों से काफी संख्या में श्रद्धालु माता के दरबार पहुंच रहे हैं. करोना संक्रमित मामलो (corona infected cases) में आई कमी के चलते श्रद्धालुओं ने धार्मिक स्थलों का रुख (religious places) करना शुरू कर दिया है.



कई श्रद्धालु पिछले 2 साल से कोविड-19 महामारी (covid-19 pandemic) के चलते माता के दर्शन नहीं कर सके अब उन्हें मौका मिला है कि वह मां के दीदार कर सकें. यही कारण हैं कि छुट्टी वाले दिन काफी संख्या में श्रद्धालु मां के दरबार अपना शीश नवाने (shisha navane) पहुंचे. हालांकि पुजारी द्वारा मंदिर सुबह-सुबह खोल दिया गया था, लेकिन दोपहर तक आरती के समय श्रद्धालुओं की भीड़ फ्लाईओवर (flyover) को पार कर गई.



वहीं, सुरक्षा व्यवस्था (security system) के भी कड़े इंतजामात किए गए थे. सुरक्षाकर्मियों ने बड़े आराम से लाइनों में श्रद्धालुओं को माता के दर्शन करवाए और श्रद्धालुओं से अपील की कि वे मास्क लगाकर रखें (put on a mask) और कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन (Strictly following the rules of covid-19) करें. ताकि सभी स्वस्थ रहें और खुशी-खुशी मां के दर्शन कर सकें.



