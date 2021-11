सोलन: नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री (Opposition Leader Mukesh Agnihotri) ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur) पर जुबानी हमला (verbal attack) करते हुए कहा कि पहले सीएम जयराम ठाकुर कहते थे कि कांग्रेस के पास नेता नहीं हैं, लेकिन उपचुनाव में चारों खाने चित होने के बाद सीएम जयराम को खुद के हटने की चिंता सताने लगी है. मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सीएम मुझे हटाने की बात कर रहे थे, लेकिन मेरी बात करते-करते अब उनके खुद हटने की नौबत आ गई है. उन्होंने कहा कि हिमाचल में जल्द गुजरात मॉडल अप्लाई (Gujarat model apply) न हो जाए.



मुकेश अग्निहोत्री (Mukesh Agnihotri) ने कहा कि सीएम जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur) मुझे घर में घुसकर मारने की बात कर रहे थे, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वे लगातार विधानसभा में आए हैं और इस बार भी डंके की चोट पर विधानसभा में आएंगे. उन्होंने कहा कि हिमाचल में इस बार 8/60 का मार्जन रहेगा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह साबित कर दिया है कि वे सिर्फ एक ही विधानसभा क्षेत्र के मुख्यमंत्री हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अगर ऊना आते हैं तो पटवारखाने की घोषणा (Patwarkhana announcement) करते हैं, लेकिन अपने हल्के में जाते हैं तो वहां पर अन्य घोषणा करके आते हैं.

वीडियो.

नेता प्रतिपक्ष (opposition leader) ने कहा कि सीएम हमेशा यही बात करते हैं कि वह एक साधारण परिवार (simple family) से आते हैं, लेकिन सीएम उड़ने की कोशिश न करें. उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल का लेखा जोखा उपचुनाव में जनता उन्हें दिखा चुकी है, उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की आंसर शीट बिल्कुल खाली है और कांग्रेस एकजुटता के साथ (Congress in solidarity) प्रदेश में वापसी करके 2022 में सत्तासीन होगी (Will come back to power in 2022).

