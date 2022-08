बिलासपुर: love affair suicide Case in Bilaspur, प्रेमी के घर पर युवती के आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी प्रेमी युवक को गिरफ्तार (Boyfriend arrested by Bilaspur police) कर लिया है. पुलिस ने यह गिरफ्तारी सुसाइड नोट और परिजनों के आरोप के बाद की है. आज आरोपी को कोर्ट में पेश (Present in Bilaspur court today) किया जाएगा.



युवती का शव सौंपा: डीएसपी हेडक्वार्टर राजकुमार ने बताया कि पुलिस में युवक को गिरफ्तार किया है. मामले की जांच की जा रही है और युवक को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा. बता दें कि मृतक युवती का शव पुलिस ने परिजनों को पोस्टमार्टम के बाद रविवार को सौंप दिया, जहां से युवती के परिजन शव को चंडीगढ़ लेकर चले गए.

प्रेमी के घर पर लगया था फंदा: .युवती चंडीगढ़ से बिलासपुर पहुंची और अपने प्रेमी के घर में जाकर रात को फंदा लगा (Girl commits suicide in Bilaspur) लिया. 27 अगस्त यानि शानिवार को इसकी सूचना बिलासपुर पुलिस को मिली. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और सारे मामले की जांच शुरू की. पुलिस के अनुसार यह युवती शुक्रवार को शाम के समय चंडीगढ़ से बिलासपुर पहुंची थी और बिलासपुर आने के बाद सीधा सिटी पुलिस (Bilaspur City Police) के पास गई.

पुलिस से घर का पता पूछा: जहां पर इसने लड़के के घर का पता पूछा था, जिसके बाद सिटी पुलिस की टीम ने उस लड़के के घर का पता ढूंढा और उसके घर में इसकी सूचना दी. जिसके बाद लड़के के पिता वहां आए और बातचीत के बाद इस लड़की को अपने घर ले गए. जहां पर रात को इस लड़की ने खुद को फंदा लगा लिया. लड़की चंडीगढ़ में रहती थी, उस कमरे में भी लड़की ने सुसाइड नोट लिखा हुआ था. साथ ही बिलासपुर पहुंचने पर भी उसने युवक के घर में सुसाइड नोट लिखा.

मृतक उत्तर प्रदेश की: जानकारी के अनुसार लड़की उत्तर प्रदेश (deceased girl from UP) के लखनऊ की रहने वाली थी. चंडीगढ़ के आसपास परिवार सहित रहती थी. वहीं, लड़का राजस्थान में सहायक प्रोफेसर के पद पर तैनात है. कुछ सालों से चंडीगढ़ में रहता है. तभी से इस लड़की के साथ उसका तालमेल था. लड़की इस लड़के के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन इसके लिए घर वाले तैयार नहीं थे.